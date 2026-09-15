Avrupalıların tatil rotası belli oldu: Türkiye'nin yeri şaşırttı

Türkiye 8,8 milyon seyahatle ikinci sırada

AB vatandaşlarının turizm seyahatleri için yaptığı toplam harcama 2024 yılında yaklaşık 618 milyar avroya ulaştı. Seyahat başına kişi başı ortalama harcama 518 avro, gecelik ortalama harcama ise 104 avro olarak hesaplandı.

Ülke içindeki seyahatlerde kişi başına ortalama harcama 303 avro olurken, yurt dışı seyahatlerinde bu rakam 1053 avroya çıktı. AB'de yaşayanların tatil, aile ve arkadaş ziyareti gibi kişisel nedenlerle birlik dışına gerçekleştirdiği ve en az bir gece konakladığı seyahatlerde Türkiye öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.