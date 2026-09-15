Yeniçağ Gazetesi
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Avrupalıların tatil rotası belli oldu: Türkiye'nin yeri şaşırttı

Avrupa Birliği vatandaşlarının 2024 yılında birlik dışına gerçekleştirdiği kişisel seyahatlerde en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu. Milyonlarca AB vatandaşının rotasında yer alan Türkiye'nin sırası ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA
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Avrupalıların tatil rotası belli oldu: Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 1

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde yaşayan vatandaşların 2024 yılı seyahatlerine ilişkin verileri yayımladı.

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Avrupalıların tatil rotası belli oldu: Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 2

Avrupalıların tatil tercihi belli oldu

Verilere göre, AB ülkelerinde yaşayanlar 2024 yılında en az bir gece konaklamalı yaklaşık 1,19 milyar turizm seyahati gerçekleştirdi. Bu seyahatlerin önemli bölümü AB ülkeleri içerisinde yapıldı.

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Avrupalıların tatil rotası belli oldu: Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 3

Yurt dışı seyahatlerinde konaklama süresi arttı

Toplam seyahatlerin yüzde 71,3’ü kişilerin kendi ülkelerinde, yüzde 20,9’u başka bir AB ülkesinde, yüzde 7,8’i ise birlik dışına gerçekleştirildi. Böylece AB vatandaşlarının turizm seyahatlerinin yüzde 92’sinden fazlası AB sınırları içerisinde kaldı.

Seyahatlerde ortalama konaklama süresi 5 gece olarak hesaplandı. Ülke içindeki seyahatlerde ortalama konaklama 4 gece olurken, yurt dışı seyahatlerinde bu süre 8 geceye yükseldi.

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Avrupalıların tatil rotası belli oldu: Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 4

Türkiye 8,8 milyon seyahatle ikinci sırada

AB vatandaşlarının turizm seyahatleri için yaptığı toplam harcama 2024 yılında yaklaşık 618 milyar avroya ulaştı. Seyahat başına kişi başı ortalama harcama 518 avro, gecelik ortalama harcama ise 104 avro olarak hesaplandı.

Ülke içindeki seyahatlerde kişi başına ortalama harcama 303 avro olurken, yurt dışı seyahatlerinde bu rakam 1053 avroya çıktı. AB'de yaşayanların tatil, aile ve arkadaş ziyareti gibi kişisel nedenlerle birlik dışına gerçekleştirdiği ve en az bir gece konakladığı seyahatlerde Türkiye öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

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Avrupalıların tatil rotası belli oldu: Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 5

Türkiye zirveyi zorladı

AB vatandaşları 2024 yılında Türkiye'ye kişisel amaçlarla 8,8 milyon seyahat gerçekleştirdi. Böylece AB'den birlik dışına yapılan kişisel seyahatlerin yüzde 11'i Türkiye'ye yöneldi.

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Avrupalıların tatil rotası belli oldu: Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 6

Türkiye, bu rakamla AB vatandaşlarının birlik dışında en fazla tercih ettiği ikinci seyahat noktası oldu.

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Avrupalıların tatil rotası belli oldu: Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 7

Listenin ilk sırasında 14,4 milyon seyahat ve yüzde 18 payla İngiltere yer aldı.

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Avrupalıların tatil rotası belli oldu: Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 8

ABD, 6 milyon seyahat ve yüzde 7 payla üçüncü, İsviçre ise 5,9 milyon seyahat ve yüzde 7 payla dördüncü sırada yer aldı.

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