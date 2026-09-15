Temelleri 1958 yılında atılan ve Türkiye’nin ilk yerli kutu kola markalarından biri olma unvanını taşıyan Bixi Cola, içecek pazarına iddialı bir dönüş yaptı.
Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi
Türkiye’nin ilk yerli kutu kolası Bixi Cola, market raflarına indi. Bazı noktalarda satışa sunuldu.Kaynak: Diğer
Bilhassa 80’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran bu efsanevi lezzet, dönemin nesli için yalnızca bir içecek olmanın çok ötesine geçerek unutulmaz anılara eşlik eden nostaljik bir simge haline gelmişti.
Faaliyetlerine bir süre ara vermiş olsa da tüketicilerin hafızasındaki yerini ve marka değerini hiçbir zaman kaybetmeyen Bixi, bu güçlü mirası günümüzün dinamikleriyle yeniden şekillendiriyor.
Başlatılan yeni yapılanma süreciyle birlikte markanın yarım asrı aşan köklü tarihi; en yeni üretim teknolojileri ve modern kalite standartlarıyla bir araya getirdi.
Yeni dönemdeki temel hedef; geçmişte bu lezzeti deneyimlemiş sadık kitleyle olan duygusal bağı tazelerken, yepyeni bir neslin damak zevkine de hitap edebilmek.
Köklü tarihini yenilikçi bir vizyonla buluşturan Bixi Cola, Türkiye yerli içecek pazarında eski gücüne kavuşarak sektöre yeniden yön vermeyi amaçlıyor.
Bir Magazin'de yer alan habere göre; yakın zamanda birçok marketteki raflarda yerini alması beklenen ünlü marka şimdilik seçkin satış noktalarında müşterilere satışa sunuluyor.