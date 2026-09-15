Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi

Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi

Türkiye’nin ilk yerli kutu kolası Bixi Cola, market raflarına indi. Bazı noktalarda satışa sunuldu.

Kaynak: Diğer
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Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi - Resim: 1

Temelleri 1958 yılında atılan ve Türkiye’nin ilk yerli kutu kola markalarından biri olma unvanını taşıyan Bixi Cola, içecek pazarına iddialı bir dönüş yaptı.

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Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi - Resim: 2

Bilhassa 80’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran bu efsanevi lezzet, dönemin nesli için yalnızca bir içecek olmanın çok ötesine geçerek unutulmaz anılara eşlik eden nostaljik bir simge haline gelmişti.

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Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi - Resim: 3

Faaliyetlerine bir süre ara vermiş olsa da tüketicilerin hafızasındaki yerini ve marka değerini hiçbir zaman kaybetmeyen Bixi, bu güçlü mirası günümüzün dinamikleriyle yeniden şekillendiriyor.

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Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi - Resim: 4

Başlatılan yeni yapılanma süreciyle birlikte markanın yarım asrı aşan köklü tarihi; en yeni üretim teknolojileri ve modern kalite standartlarıyla bir araya getirdi.

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Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi - Resim: 5

Yeni dönemdeki temel hedef; geçmişte bu lezzeti deneyimlemiş sadık kitleyle olan duygusal bağı tazelerken, yepyeni bir neslin damak zevkine de hitap edebilmek.

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Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi - Resim: 6

Köklü tarihini yenilikçi bir vizyonla buluşturan Bixi Cola, Türkiye yerli içecek pazarında eski gücüne kavuşarak sektöre yeniden yön vermeyi amaçlıyor.

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Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi - Resim: 7

Bir Magazin'de yer alan habere göre; yakın zamanda birçok marketteki raflarda yerini alması beklenen ünlü marka şimdilik seçkin satış noktalarında müşterilere satışa sunuluyor.

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Türkiye’nin yerli ilk kutu kolası yıllar sonra üretildi: Marketlerde raflara indi - Resim: 8
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