Kaynak: İHA

İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda su miktarı 20,57 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olan barajdaki doluluk oranı yüzde 40 seviyesinde ölçüldü. Yaz döneminde yağışların yeterli seviyede gerçekleşmemesi nedeniyle su havzalarındaki durum yakından takip edilirken, geçen yıl 8 Eylül’de Yuvacık Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 31 olarak ölçülmüştü.

Kentin diğer önemli su kaynaklarından Namazgah Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti.