Yunanistan'ın Selanik kentinde bir araya gelen UEFA Yürütme Kurulu, tamamlanan oturumun akabinde 2027, 2028 ve 2029 sezonlarına ait Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ile Süper Kupa final müsabakalarına ev sahipliği yapacak lokasyonları duyurdu.
Üst yönetim toplantısının ardından, dev organizasyonların şampiyonluk mücadelelerine sahne olacak şehirler ve statlar kamuoyuna ilan edildi.
Finallerin ev sahipleri aşağıdaki gibi belirlendi:
ŞAMPİYONLAR LİGİ
2028: Münih Football Arena, Münih
2029: Camp Nou, Barcelona
AVRUPA LİGİ
2028: National Arena, Bükreş
2029: National Stadium Serbia, Belgrad
KONFERANS LİGİ
2028: Juventus Stadium, Torino
2029: Puskas Arena, Budapeşte
UEFA SÜPER KUPA
2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana
Kurulun müteakip buluşması, Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde düzenlenecek UEFA EURO 2028 eleme kuralarının hemen ertesi günü, yani 7 Aralık'ta aynı adreste icra edilecek.