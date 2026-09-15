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Kaynak: AA

Yunanistan'ın Selanik kentinde bir araya gelen UEFA Yürütme Kurulu, tamamlanan oturumun akabinde 2027, 2028 ve 2029 sezonlarına ait Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ile Süper Kupa final müsabakalarına ev sahipliği yapacak lokasyonları duyurdu.

Üst yönetim toplantısının ardından, dev organizasyonların şampiyonluk mücadelelerine sahne olacak şehirler ve statlar kamuoyuna ilan edildi.

Finallerin ev sahipleri aşağıdaki gibi belirlendi:

ŞAMPİYONLAR LİGİ

2028: Münih Football Arena, Münih

2029: Camp Nou, Barcelona

AVRUPA LİGİ

2028: National Arena, Bükreş

2029: National Stadium Serbia, Belgrad

KONFERANS LİGİ

2028: Juventus Stadium, Torino

2029: Puskas Arena, Budapeşte

UEFA SÜPER KUPA

2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam

2028: Astana Arena, Astana

Kurulun müteakip buluşması, Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde düzenlenecek UEFA EURO 2028 eleme kuralarının hemen ertesi günü, yani 7 Aralık'ta aynı adreste icra edilecek.