Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesinde dalış yapan su altı tutkunu Can Civelek, dalış sırasında kelebek vatozuyla karşılaştı. Denizin derinliklerinde süzülen vatozun hareketleri, Civelek'in su altı kamerası tarafından kaydedildi.

Vatozların köpek balıklarıyla birlikte kıkırdaklı balıklar sınıfında yer aldığını belirten Civelek, bu canlıların diğer balıklardan ayrılan özelliklerine dikkat çekti.

Civelek, "Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları arasında iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçlerinin sayıldığı biliniyor" dedi.

Gözleri yassı gövdelerinin üzerinde bulunan vatozların ağız ve solungaçları ise gövdelerinin altında yer alıyor. Bu özellikleri sayesinde vatozlar diğer balıklardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor.