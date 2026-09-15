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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen soruşturmada, “tarladan markete fiyat yolculuğu” mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

41 GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisinden 33'ü yakalandı.

8 FİRARİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin, 8 firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.