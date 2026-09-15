Yatırımcının tercihi altın mı olmalı konut mu? Uzman isimden çarpıcı analiz

“FAİZ ÖYLE BİR BELADIR Kİ BÜTÜN SEKTÖRLERİ DURDURUR”

Faizlerin düşmesi gerektiğini savunan Başaran, mevcut ekonomik koşulların faiz indirimi açısından zorlu bir tablo oluşturduğunu ifade etti.

Başaran, “Faiz öyle bir beladır ki bütün üretimi mahveder, faiz öyle bir beladır ki bütün sektörleri durdurur, faizin inmesi lazım, indiği zaman rahatlayacağız ama ben seçim öncesi bir faiz inişi görmeyi bekliyorum, normalde çoktan olacaktı ama bu savaş çok etkiledi” dedi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin faiz indirimlerini zorlaştırdığını belirten Başaran, “Sen şimdi petrol 65'ten bu kadar arttıktan sonra 90'lara 95'e geldikten sonra faiz indirmek de o kadar kolay değil ki, enflasyonda ciddi bir artış yapıyor bu. Dolayısıyla zor bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.

Başaran, değerlendirmesinin sonunda dünyadaki savaşlar, pandemi ve diğer krizlerin ekonomiler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Allah herkese sabır versin. Yani arka arkaya bir sürü felaket. Pandemiden beri felaketler bitmiyor” diye konuştu.