Yeniçağ Gazetesi
12 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş hesaplaması: 35 bin TL’ye yükselebilir

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş hesaplaması: 35 bin TL’ye yükselebilir

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için beklentiler gündemdeki yerini korurken, SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş hesaplaması: 35 bin TL’ye yükselebilir - Resim: 1

2027 asgari ücret için dikkat çeken bir tahmin geldi.

1 7
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş hesaplaması: 35 bin TL’ye yükselebilir - Resim: 2

SGK uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni rakamı açıkladı.

2 7
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş hesaplaması: 35 bin TL’ye yükselebilir - Resim: 3

Özgür Erdursun, mevcut asgari ücret üzerinden yaptığı değerlendirmede 2027 yılında yaklaşık yüzde 25 oranında artış beklediğini açıkladı.

3 7
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş hesaplaması: 35 bin TL’ye yükselebilir - Resim: 4

Bugün net 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücretin yapılacak artışla birlikte 35 bin lira seviyesine yükselebileceğini öngören Erdursun, tahminini net rakamla da paylaştı.

4 7
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş hesaplaması: 35 bin TL’ye yükselebilir - Resim: 5

Erdursun, 2027 asgari ücretine ilişkin tahminini 35 bin TL olarak açıkladı.

5 7
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş hesaplaması: 35 bin TL’ye yükselebilir - Resim: 6

Özdursun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2027 asgari ücret tahminim: Asgari ücrette yaklaşık %25 artış bekliyorum. Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum. Tahminim: 35.000 TL. SGK uzmanı

6 7
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş hesaplaması: 35 bin TL’ye yükselebilir - Resim: 7

2027 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı, yıl sonuna doğru yapılacak görüşmeler ve ekonomik göstergeler doğrultusunda netleşecek.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro