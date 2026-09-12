2027 asgari ücret için dikkat çeken bir tahmin geldi.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş hesaplaması: 35 bin TL’ye yükselebilir
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için beklentiler gündemdeki yerini korurken, SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir tahmin geldi.Kaynak: Haber Merkezi
SGK uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni rakamı açıkladı.
Özgür Erdursun, mevcut asgari ücret üzerinden yaptığı değerlendirmede 2027 yılında yaklaşık yüzde 25 oranında artış beklediğini açıkladı.
Bugün net 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücretin yapılacak artışla birlikte 35 bin lira seviyesine yükselebileceğini öngören Erdursun, tahminini net rakamla da paylaştı.
Erdursun, 2027 asgari ücretine ilişkin tahminini 35 bin TL olarak açıkladı.
Özdursun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
2027 asgari ücret tahminim: Asgari ücrette yaklaşık %25 artış bekliyorum. Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum. Tahminim: 35.000 TL. SGK uzmanı
2027 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı, yıl sonuna doğru yapılacak görüşmeler ve ekonomik göstergeler doğrultusunda netleşecek.