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Kaynak: Haber Merkezi

Yaklaşık üç saat süren çalışma sonrası elde edilen bulgular ve alınan örnekler, ayrıntılı inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İlk tespitlere göre Kozinoğlu’nun kemiklerinin yanı sıra bozulmamış yumuşak dokularından da numuneler alındı. Ayrıca kefenin de tamamen çürümediği belirtildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü 2011 yılında kayıtlara “akut koroner yetmezlik” olarak geçmişti. Ancak ailesinin ve kamuoyunun ölüm nedenine ilişkin şüpheleri uzun süre gündemde kalmıştı.

Adli Tıp Kurumu’nun yapacağı incelemelerin ardından Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedenine ilişkin yeni bulguların ortaya çıkıp çıkmayacağı belli olacak.



NE OLMUŞTU?





Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edilmiş ve hayatını kaybetmişti. O dönem yürütülen soruşturma 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

Ancak dosya, 26 Ağustos 2026’da takipsizlik kararının kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Yeni soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu ve farklı deliller yeniden incelemeye alındı.

KOZİNOĞLU’NUN MEZARI AÇILDI

Soruşturmadaki en dikkat çekici adımlardan biri de feth-i kabir işlemi oldu. Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla mezarından örnekler alınması kararlaştırıldı.

Alınan kemik, toprak ve diğer örneklerin; cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi planlandı. İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından ölüm nedenine ilişkin yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.