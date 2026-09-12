Resmî Gazete’de yayımlanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfusu için kritik bir sosyal güvenlik adımını içeriyor.
SGK sisteminde yeni dönem düğmesine basıldı: Sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ve işvereni doğrudan ilgilendiren tarihi sosyal güvenlik reformu için düğmeye basıldı.Kaynak: Diğer
SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın detaylarını paylaştığı 'Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası' ile yaşlılıkta bakım hizmetleri geçici yardımlardan çıkarılarak kalıcı bir devlet güvencesine kavuşacak. Sistemin finansmanı ise işçi, işveren ve devlet katkısıyla sağlanacak.
Türkiye'nin demografik yapısındaki hızlı değişim, sosyal güvenlik sisteminde yeni bir kalkanın oluşturulmasını zorunlu kıldı.
Geleneksel aile yapısının dönüşmesi, artan şehirleşme ve zorlaşan çalışma şartları, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin sorumluluğunu ailelerin tek başına üstlenmesini giderek zorlaştırıyor.
Bu kapsamda ekonomi yönetiminin açıkladığı yeni Orta Vadeli Program (OVP), "yaşlanınca bana kim bakacak" endişesini ortadan kaldırmayı hedefleyen köklü bir düzenlemeyi gündeme getirdi.
TÜİK verileri, Türkiye'nin hızla ihtiyar bir nüfus yapısına evrildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Son beş yılda yaşlı nüfus oranı yüzde 20,7 oranında artış gösterdi. Güncel istatistiklere göre, Türkiye'deki 26 milyon 599 bin 261 hanenin yaklaşık 6,7 milyonunda 65 yaş ve üzeri en az bir birey yaşıyor.
Halihazırda 500 binden fazla kişi evde bakım yardımlarından faydalansa da, bu ödemeler sosyal güvenlik çatısı altında kalıcı bir sigorta kolu olmaktan ziyade geçici sosyal yardımlar statüsünde yer alıyor.
Yeni sigorta modelinin altyapısını ve finansman yöntemini değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sistemin tamamen sosyal sigortacılık ilkelerine göre işleyeceğinin altını çizdi.
Karakaş, uygulamanın amacını ve güvence boyutun “İş kazasında ve hastalıkta SGK nasıl bir güvenceyse, Bakım Sigortası da yaşlılıkta öyle bir kalkan olacaktır. Finansmanı tamamen çalışan, işveren primleri ve devlet katkısı ile sağlanacaktır" şeklinde özetledi.
Karakaş, uygulamanın amacını ve güvence boyutunu şu sözlerle özetledi: “İş kazasında ve hastalıkta SGK nasıl bir güvenceyse, Bakım Sigortası da yaşlılıkta öyle bir kalkan olacaktır. Finansmanı tamamen çalışan, işveren primleri ve devlet katkısı ile sağlanacaktır.”
Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri, birinci basamak sağlık tesisleriyle doğrudan entegre edilerek daha sistemli bir hale getirilecek.
Bakım ekonomisinin güçlendirilmesiyle birlikte kreş ve bakım merkezlerinin sayısı artırılacak. Böylece yaşlı veya çocuk bakım yükü nedeniyle iş hayatından kopmak zorunda kalan kadınların yeniden istihdama dönmesi teşvik edilecek.
Sistemin bütçesi tek bir kaynağa yüklenmeyecek; işçi, işveren ve devletin ortak katılımıyla sürdürülebilir bir fon altyapısı kurulacak.