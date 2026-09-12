SGK sisteminde yeni dönem düğmesine basıldı: Sil baştan değişiyor

Karakaş, uygulamanın amacını ve güvence boyutunu şu sözlerle özetledi: “İş kazasında ve hastalıkta SGK nasıl bir güvenceyse, Bakım Sigortası da yaşlılıkta öyle bir kalkan olacaktır. Finansmanı tamamen çalışan, işveren primleri ve devlet katkısı ile sağlanacaktır.”