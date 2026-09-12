Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir hafta vadeli repo ihalelerini yüzde 37 faizle tekrardan başlatması piyasalarda "örtülü faiz indirimi" değerlendirildi.
MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül)
TCMB'nin repo ihalelerini yeniden başlatmasının ardından bankalar hem ticari hem de bireysel kredi faizlerinde değişikliğe gitti. Peki, 250 bin lira ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar...Kaynak: Haber Merkezi
Atılan adımdan sonra bankalar hem ticari hem de bireysel kredi faizlerinde indirime gitti.
Bankalar, ticari kredi faizlerinde 1,5 ile 3 puan arasında indirime gitti. Gerçekleşen ayarlamalarla ticari kredilerdeki yıllık ortalama maliyet yüzde 45 seviyelerinden yüzde 43’e düştü.
Peki, 250 bin lira kredinin aylık ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar…
ING
Faiz Oranı: %3,44
Aylık Taksit: 27.372,65 TL
Toplam Ödeme: 329.721,80 TL
QNB
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 27.679,09 TL
Toplam Ödeme: 333.586,58 TL
TEB
Faiz oranı: %3,84
Aylık Taksit: 28.193,63 TL
Toplam Ödeme: 339.761,06 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,02
Aylık Taksit: 28.567,01 TL
Toplam Ödeme: 344.241,62 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 28.921,88 TL
Toplam Ödeme: 348.500,06 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 29.131,64 TL
Toplam Ödeme: 351.017,18 TL
N KOLAY
Faiz Oranı:%4,39
Aylık Taksit: 29.342,13 TL
Toplam Ödeme: 353.543,06 TL
VAKIF KATILIM
Faiz oranı: %3,99
Aylık Taksit: 28.504,61 TL
Toplam Ödeme: 343.305,32 TL