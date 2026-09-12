Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül)

MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül)

TCMB'nin repo ihalelerini yeniden başlatmasının ardından bankalar hem ticari hem de bireysel kredi faizlerinde değişikliğe gitti. Peki, 250 bin lira ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir hafta vadeli repo ihalelerini yüzde 37 faizle tekrardan başlatması piyasalarda "örtülü faiz indirimi" değerlendirildi.

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 2

Atılan adımdan sonra bankalar hem ticari hem de bireysel kredi faizlerinde indirime gitti.

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 3

Bankalar, ticari kredi faizlerinde 1,5 ile 3 puan arasında indirime gitti. Gerçekleşen ayarlamalarla ticari kredilerdeki yıllık ortalama maliyet yüzde 45 seviyelerinden yüzde 43’e düştü.

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 4

Peki, 250 bin lira kredinin aylık ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar…

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 5

ING

Faiz Oranı: %3,44

Aylık Taksit: 27.372,65 TL

Toplam Ödeme: 329.721,80 TL

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 6

QNB

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 27.679,09 TL

Toplam Ödeme: 333.586,58 TL

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 7

TEB

Faiz oranı: %3,84

Aylık Taksit: 28.193,63 TL

Toplam Ödeme: 339.761,06 TL

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 8

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,02

Aylık Taksit: 28.567,01 TL

Toplam Ödeme: 344.241,62 TL

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 9

AKBANK

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 28.921,88 TL

Toplam Ödeme: 348.500,06 TL

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 10

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 29.131,64 TL

Toplam Ödeme: 351.017,18 TL

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 11

N KOLAY

Faiz Oranı:%4,39

Aylık Taksit: 29.342,13 TL

Toplam Ödeme: 353.543,06 TL

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MB'nin faiz kararı sonrası kredi faizleri sil baştan: 250 bin liranın geri ödemesi (12 Eylül) - Resim: 12

VAKIF KATILIM

Faiz oranı: %3,99

Aylık Taksit: 28.504,61 TL

Toplam Ödeme: 343.305,32 TL

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