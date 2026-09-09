Al Ahli ile Al Qadsiah arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşananlar maçın önüne geçti. Mücadeleyi kazanan Al Qadsiah'ın resmi sosyal medya hesabından Merih Demiral'ı hedef alan ve milli futbolcuyla dalga geçildiği belirtilen bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımı gören Merih Demiral'ın duruma sert tepki gösterdiği ve karşılaşmanın hemen ardından rakip takımın soyunma odasına yöneldiği aktarıldı.

MERİH DEMİRAL SOYUNMA ODASINA GİTTİ



Habere göre paylaşımın ardından öfkelenen milli futbolcu, Al Qadsiah'ın soyunma odasına gitti. Merih Demiral'ın rakip takımın soyunma odasına yöneldiği anlar kameralara da yansıdı.

Yaşanan olayın ardından iki takım cephesinde tansiyon yükselirken, tartışmaya neden olan sosyal medya paylaşımı da kısa süre sonra gündem oldu.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Olayların ardından Al Qadsiah'ın Merih Demiral'ı hedef alan paylaşımı hesabından kaldırdığı belirtildi.

Merih Demiral'ın paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdiği, daha sonra ise kendisinden özür dilendiği aktarıldı.

Öte yandan olay sırasında fiziksel bir müdahale yaşandığına ilişkin iddiaların görüntülerle net şekilde doğrulanmadığı belirtildi. Bu nedenle Demiral'ın rakip soyunma odasına yöneldiği görüntülere yansırken, fiziksel müdahale yaşandığı yönündeki iddialar kesinlik kazanmadı.