Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Arca Çorum FK'yi konuk edecek Samsunspor'da Yalçın Kayan, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nin ortaya koyduğu performansa dikkat çeken Kayan, Samsunspor olarak kendi sahalarında kötü gidişe son vermek istediklerini söyledi.

'ÇORUM FK İYİ MÜCADELE EDİYOR'

Rakiplerinin maçlarını takip ettiğini belirten Yalçın Kayan, Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ile daha önce çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Kayan, "Maçlarını izledim, iyi mücadele ediyorlar. Teknik direktörleri Uğur Uçar ile Arda Turan'ın yardımcısıyken çalıştım. Oynatmaya çalışan bir teknik direktör. İyi performans veriyorlar. Biz kendi evimizde oynayacağız. Çorum FK maçında iyi oynayıp kötü gidişi düzeltmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLARA RAĞMEN HEDEF GALİBİYET

Samsunspor'daki eksiklere de değinen 27 yaşındaki futbolcu, sakatlıkların kendileri için mazeret olmayacağını vurguladı.

Kocaelispor karşısında özellikle ilk yarıda önemli fırsatlar yakaladıklarını belirten Kayan, sahaya çıkan her oyuncunun kazanmak için mücadele edeceğini ifade etti.

'3 PUANI TARAFTARIMIZA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ'

Samsunspor'un bu sezon sahasında oynadığı Göztepe karşılaşmasının 3-3 sona erdiğini, Fenerbahçe karşısında ise istedikleri sonucu alamadıklarını hatırlatan Yalçın Kayan, Çorum FK maçındaki hedeflerini şöyle açıkladı:

"Çorum FK maçına 3 puan için çıkıyoruz. İç sahadaki ilk maçımız Göztepe karşısında talihsiz şekilde 3-3 bitti. İkinci maçta Fenerbahçe karşısında istediğimiz sonucu elde edemedik. Bu maçta iyi performans gösterip 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz."

Samsunspor-Arca Çorum FK karşılaşması 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak.