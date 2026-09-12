Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı

Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı

Erken seçim ve baskın seçim ihtimalleri, Cumhur İttifakı'ndaki 'seçim tarihi krizi ve günden güne yaklaşıldığı düşünülen seçim marotununa doğru gidilirken, kamuoyu araştırmaları ilgiyle takip ediliyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 1

ANK-AR'ın gerçekleştirdiği Ağustos ayı araştırmasında katılımcılara sorulan Mansur Yavaş-Erdoğan anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 2

Seçmenlerin siyasi parti tercihleri ve oy verecekleri adayın sorulduğu ankette Mansur Yavaş, Erdoğan'ı büyük bir oy farkıyla geride bıraktı.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 3

CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan ayrışma, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olması konusunda adeta 'uzlaşıya' döndü.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 4

Yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa ve Mansur Yavaş ile Erdoğan aday olsa hangisine oy verirdiniz?" sorusu soruldu.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 5

CHP'yi ortadan ikiye bölen mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibinin partiden istifa ederek Yeni Parti'yi kurmasıyla sonuçlanan bu siyasi kriz, parti yapılarını zayıflatırken Mansur Yavaş'ın siyasetteki özgül ağırlığını zirveye taşıdı.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 6

Yavaş'ın CHP-YENİ Parti çekişmesine dahil olmayarak belediyedeki mevcut pozisyonunu muhafaza edip "taraf olmama" stratejisini benimsemesinin CHP ve YENİ Parti seçmenini Yavaş üzerinde birleştirdiği görüldü

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 7

ANK-AR'ın araştırmasına göre CHP seçmeninin %79,3'ü Erdoğan-Yavaş seçiminde Mansur Yavaş'ı desteklerken %5,6'sı oy tercihini Erdoğan'dan yana kullandı.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 8

Mansur Yavaş'ın genel tabloda Erdoğan'a açık ara fark atarak kazandığı seçimde, YENİ Parti seçmeninin %88,1'i Mansur Yavaş'a, %3,6'sı Erdoğan'a oy veriyor.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 9

CHP seçmeninin %6,2'si oy kullanmam, diğer %6,2'lik kesimi ise 'Kararsızım' dedi.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 10

Mansur Yavaş sadece CHP-YENİ Parti seçmeninden değil, milliyetçi tabanın da çok büyük bir kısmının ortak adayı olarak gözüküyor.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 11

MHP seçmeninin %22'sinin oyunu alan Yavaş, İYİ Parti seçmeninin %87,1'ini, Zafer Partisi seçmeninin ise %96,7'sinin oyunu alan Yavaş Yeniden Refah Partisi seçmeninin %66,8'inin oyunu alıyor.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 12

AK Parti seçmeninde ise Mansur Yavaş'a %8,8'lik bir oy kayması görülürken; %84,4'ü Erdoğan'a oy veririm diyor.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 13

Erdoğan'a MHP'nin %63'ü İYİ Parti'nin %5,4 ü oy veririm diyor.

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 14

İşte ANK-AR'ın Mansur Yavaş-Erdoğan anketinde otaya çıkan tablo:

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 15

Mansur Yavaş: %47,7

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 16

Recep Tayyip Erdoğan: %32,1

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 17

Oy kullanmam: %10,8

Kararsız: %4,5

Fikrim yok/Cevap yok: %4,9

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Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı - Resim: 18
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