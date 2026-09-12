ANK-AR'ın gerçekleştirdiği Ağustos ayı araştırmasında katılımcılara sorulan Mansur Yavaş-Erdoğan anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Son ankette Mansur Yavaş damgası: Seçmen tek adayda uzlaştı
Erken seçim ve baskın seçim ihtimalleri, Cumhur İttifakı'ndaki 'seçim tarihi krizi ve günden güne yaklaşıldığı düşünülen seçim marotununa doğru gidilirken, kamuoyu araştırmaları ilgiyle takip ediliyor.Aykut Metehan
Seçmenlerin siyasi parti tercihleri ve oy verecekleri adayın sorulduğu ankette Mansur Yavaş, Erdoğan'ı büyük bir oy farkıyla geride bıraktı.
CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan ayrışma, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olması konusunda adeta 'uzlaşıya' döndü.
Yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa ve Mansur Yavaş ile Erdoğan aday olsa hangisine oy verirdiniz?" sorusu soruldu.
CHP'yi ortadan ikiye bölen mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibinin partiden istifa ederek Yeni Parti'yi kurmasıyla sonuçlanan bu siyasi kriz, parti yapılarını zayıflatırken Mansur Yavaş'ın siyasetteki özgül ağırlığını zirveye taşıdı.
Yavaş'ın CHP-YENİ Parti çekişmesine dahil olmayarak belediyedeki mevcut pozisyonunu muhafaza edip "taraf olmama" stratejisini benimsemesinin CHP ve YENİ Parti seçmenini Yavaş üzerinde birleştirdiği görüldü
ANK-AR'ın araştırmasına göre CHP seçmeninin %79,3'ü Erdoğan-Yavaş seçiminde Mansur Yavaş'ı desteklerken %5,6'sı oy tercihini Erdoğan'dan yana kullandı.
Mansur Yavaş'ın genel tabloda Erdoğan'a açık ara fark atarak kazandığı seçimde, YENİ Parti seçmeninin %88,1'i Mansur Yavaş'a, %3,6'sı Erdoğan'a oy veriyor.
CHP seçmeninin %6,2'si oy kullanmam, diğer %6,2'lik kesimi ise 'Kararsızım' dedi.
Mansur Yavaş sadece CHP-YENİ Parti seçmeninden değil, milliyetçi tabanın da çok büyük bir kısmının ortak adayı olarak gözüküyor.
MHP seçmeninin %22'sinin oyunu alan Yavaş, İYİ Parti seçmeninin %87,1'ini, Zafer Partisi seçmeninin ise %96,7'sinin oyunu alan Yavaş Yeniden Refah Partisi seçmeninin %66,8'inin oyunu alıyor.
AK Parti seçmeninde ise Mansur Yavaş'a %8,8'lik bir oy kayması görülürken; %84,4'ü Erdoğan'a oy veririm diyor.
Erdoğan'a MHP'nin %63'ü İYİ Parti'nin %5,4 ü oy veririm diyor.
İşte ANK-AR'ın Mansur Yavaş-Erdoğan anketinde otaya çıkan tablo:
Mansur Yavaş: %47,7
Recep Tayyip Erdoğan: %32,1
Oy kullanmam: %10,8
Kararsız: %4,5
Fikrim yok/Cevap yok: %4,9