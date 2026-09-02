Trendyol Süper Lig’de 3. hafta geride kalırken, atılan goller futbolseverlerin gündemine oturdu.

Haftanın en güzel golleri arasında Gençlerbirliği’nden Adama Traoure, Eyüpspor’dan Ahmed Abdullahi, Fenerbahçe’den Oğuz Aydın ve Çorum FK’dan Mohamed Diomande öne çıktı.

ADAMA TRAOURE’DEN BERABERLİĞİ GETİREN GOL

Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçında sahneye çıkan Adama Traoure, 66. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Traoure’nin ceza sahası dışı sağ kanattan yaptığı sert vuruşta top köşeden ağlarla buluştu ve Gençlerbirliği bu golle beraberliği yakaladı. Mücadele de 1-1 sona erdi.

AHMED ABDULLAHİ’DEN YAKLAŞIK 35 METREDEN FÜZE

Eyüpspor - Alanyaspor karşılaşmasında haftanın en özel gollerinden biri geldi. Alanyaspor’un erken golle öne geçtiği maçta Ahmed Abdullahi, 39. dakikada yaklaşık 35 metreden sert bir şut çıkardı. Top, kaleci Victor’un solundan ağlara gidince skor 1-1 oldu. Eyüpspor, karşılaşmayı 90+4’te gelen golle 2-1 kazandı.

OĞUZ AYDIN DAR AÇIDAN BİTİRDİ

Samsunspor - Fenerbahçe maçında Oğuz Aydın, 49. dakikada takımını rahatlatan golü kaydetti. İrfan Can Kahveci’nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğuz, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 0-2’ye taşıdı. Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazandı.

DİOMANDE’DEN BEŞİKTAŞ’A KARŞI JENERİKLİK VURUŞ

Beşiktaş - Çorum FK maçında ise Mohamed Diomande şık golüyle dikkat çekti. Çorum FK oyuncusu, 52. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta topu sağ iç direğe çarptırarak ağlara gönderdi. Bu golle Çorum FK skoru 2-1’e getirdi ancak mücadele Beşiktaş’ın 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.

SİZCE HAFTANIN GOLÜ HANGİSİ?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında öne çıkan goller şöyle:

Adama Traoure: Gençlerbirliği - Erzurumspor FK / 66. dakika / Skor 1-1

Ahmed Abdullahi: Eyüpspor - Alanyaspor / 39. dakika / Skor 1-1

Oğuz Aydın: Samsunspor - Fenerbahçe / 49. dakika / Skor 0-2

Mohamed Diomande: Beşiktaş - Çorum FK / 52. dakika / Skor 2-1

Futbolseverlerin gözlerinin pasını silen bu goller arasında sizce haftanın en güzeli hangisi?