Peki 12 Eylül Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül)
Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları küresel piyasalardaki hareketliliğe bağlantılı olarak değişiyor. ABD'den gelen enflasyon oranları da altında yeni bir fiyatlanma dalgası başlattı.Yunus Arıkan
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Peki 12 Eylül Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar
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Çeyrek altın
Alış: 10 bin 902 lira
Satış: 11 bin 99 lira
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Yarım altın
Alış: 21 bin 831 lira
Satış: 22 bin 191 lira
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Tam altın
Alış: 43 bin 638 lira
Satış: 44 bin 529 lira
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22 ayar gram altın
Alış: 6 bin 110 lira
Satış: 6 bin 362 lira
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18 ayar gram altın
Alış: 4 bin 952 lira
Satış: 4 bin 952 lira
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14 ayar gram altın
Alış: 3 bin 671 lira
Satış: 4 bin 913 lira
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