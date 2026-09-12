Yeniçağ Gazetesi
12 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül)

Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül)

Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları küresel piyasalardaki hareketliliğe bağlantılı olarak değişiyor. ABD'den gelen enflasyon oranları da altında yeni bir fiyatlanma dalgası başlattı.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül) - Resim: 1

Peki 12 Eylül Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar

1 8
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül) - Resim: 2

Peki 12 Eylül Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar

2 8
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül) - Resim: 3

Çeyrek altın
Alış: 10 bin 902 lira
Satış: 11 bin 99 lira

3 8
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül) - Resim: 4

Yarım altın
Alış: 21 bin 831 lira
Satış: 22 bin 191 lira

4 8
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül) - Resim: 5

Tam altın
Alış: 43 bin 638 lira
Satış: 44 bin 529 lira

5 8
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül) - Resim: 6

22 ayar gram altın
Alış: 6 bin 110 lira
Satış: 6 bin 362 lira

6 8
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül) - Resim: 7

18 ayar gram altın
Alış: 4 bin 952 lira
Satış: 4 bin 952 lira

7 8
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Eylül) - Resim: 8

14 ayar gram altın
Alış: 3 bin 671 lira
Satış: 4 bin 913 lira

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro