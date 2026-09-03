Kaynak: AA

2014-2015 sezonunda Süper Lig’de boy gösteren Balıkesirspor, sonraki yıllarda yaşadığı düşüşün ardından yeniden üst liglere çıkmanın planlarını yapıyor.

Teknik direktör Polat Çetin yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Balıkesir ekibi, kadrosuna 12 yeni oyuncu dahil ederek sezona hazırlandı. Kırmızı-beyazlılar, kamp çalışmalarını Ankara ve Afyonkarahisar’da gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdüren Balıkesirspor, ligi zirvede tamamlayıp bir üst lige yükselmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Atatürk Stadı’ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçını oynayamayacak Balıkesirspor, sezonun ilk karşılaşmasında 6 Eylül Pazar günü Bucaspor 1928 ile Aliağa’da karşı karşıya gelecek.

"OYUNCULARIMIZA VE KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Teknik Direktör Polat Çetin, AA muhabirine, Balıkesirspor'un Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çetin, yeni sezonda yola şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını belirterek, 45 gündür antrenman ve hazırlık maçları yaptıklarını anlattı.

Çok güzel bir kamp geçirdiklerini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Her şey yolunda, sakatımız yok. Şimdi maçı bekliyoruz. Tabii ki hedefimiz var. Şampiyonluğu oynayan birkaç takımdan biriyiz. Bunun için kurulduk. Çok transferimiz var ama zaten öyle olmalıydı. Ligin iyi oyuncularını aldık. Gençlerimizle yeni transferlerimizi birleştirerek bir sentez oluşturacağız. Kendi oyun isteğimiz ve oyun planımızı da çalışıp öğreterek lige giriş yapmak istiyoruz."

Polat Çetin, oyunculara güvendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işin altından kalkacağımızı biliyoruz. İlk maçımızın iyi geçmesini diliyoruz. Kazasız 3 puanla dönmek istiyoruz. Bir saha problemimiz var. Birkaç iç saha maçımızı dışarıda, başka sahalarda oynayacağız. Bizim için çok sorun değil. Bütün sahalar bizim. Biz iyi bir takımız. İyi oyuncularımız var. Büyük bir camiayız. Her oynadığımız saha bizim sahamız. Orada yine sahaya çıkıp kazanmak için oynayacağız. İnşallah bunu başarırız."

Çetin, kentten ve taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi.

"İLK MAÇIMIZDA GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Futbolculardan Emre Gemici de güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Balıkesirspor'u şampiyon yapmayı hedeflediklerini ifade eden Emre, "Hedefimiz, Balıkesirspor'u bir üst lige taşımak. İlk maçımızda güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maçı Aliağa'da oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı desteklemeye bekliyoruz." dedi.

Oyunculardan Akın Akman da takımın yeni bir oluşum içinde olduğunu kaydetti.

Sezona çok iyi hazırlandıklarını anlatan Akın, "Hocamızın bizden istediği her şeyi inşallah sahaya yansıtıp ilk maçımızı galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Taraftarlarımız her zaman yanımızda olsun. Her zaman bizi desteklesinler." diye konuştu.