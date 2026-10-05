Yeniçağ Gazetesi
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MasterChef’te geceye damga vuran sonuç: Elenen isim şoke etti

MasterChef Türkiye’de eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Şeflerin değerlendirmesi sonrası en düşük puanı alan isim, yarışmaya veda ederek MasterChef hayallerini noktalayan isim oldu. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef’te geceye damga vuran sonuç: Elenen isim şoke etti - Resim: 1

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme heyecanı yaşandı.

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MasterChef’te geceye damga vuran sonuç: Elenen isim şoke etti - Resim: 2

Yarışmada kalabilmek için tezgâh başına geçen yarışmacılar, şeflerin istediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle bir yarışmacının MasterChef serüveni sona erdi.

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MasterChef’te geceye damga vuran sonuç: Elenen isim şoke etti - Resim: 3

Eleme potasında bulunan yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla şeflerin karşısına çıktı. Gecenin ilk aşamasının ardından başarılı olan isimler yoluna devam ederken, son aşamada kalan yarışmacılar için kritik dakikalar yaşandı.

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MasterChef’te geceye damga vuran sonuç: Elenen isim şoke etti - Resim: 4

Şeflerin tabakları lezzet, teknik ve sunum açısından değerlendirmesinin ardından alınan puanlar açıklandı.

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MasterChef’te geceye damga vuran sonuç: Elenen isim şoke etti - Resim: 5

MasterChef eleme potasında kimler vardı?

MasterChef Türkiye’de bu haftanın eleme potasında Kübra, Ayşe, Şiringül, Buse, Batuhan, Nurten, Şükran ve Tolgahan yer aldı.

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MasterChef’te geceye damga vuran sonuç: Elenen isim şoke etti - Resim: 6
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MasterChef’te geceye damga vuran sonuç: Elenen isim şoke etti - Resim: 7

Yapılan değerlendirme sonucunda gecenin en düşük puanını alan Batuhan, MasterChef Türkiye’ye veda eden yarışmacı oldu.

Böylece Batuhan’ın yarışmadaki yolculuğu sona ererken, diğer yarışmacılar MasterChef şampiyonluğu hedefiyle mücadele etmeyi sürdürecek.

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MasterChef’te geceye damga vuran sonuç: Elenen isim şoke etti - Resim: 8

MasterChef eleme potasındaki yarışmacılar:

Kübra
Ayşe
Şiringül
Buse
Batuhan
Nurten
Şükran
Tolgahan

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