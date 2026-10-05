MasterChef Türkiye’de haftanın eleme heyecanı yaşandı.
MasterChef’te geceye damga vuran sonuç: Elenen isim şoke etti
MasterChef Türkiye’de eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Şeflerin değerlendirmesi sonrası en düşük puanı alan isim, yarışmaya veda ederek MasterChef hayallerini noktalayan isim oldu. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Yarışmada kalabilmek için tezgâh başına geçen yarışmacılar, şeflerin istediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle bir yarışmacının MasterChef serüveni sona erdi.
Eleme potasında bulunan yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla şeflerin karşısına çıktı. Gecenin ilk aşamasının ardından başarılı olan isimler yoluna devam ederken, son aşamada kalan yarışmacılar için kritik dakikalar yaşandı.
Şeflerin tabakları lezzet, teknik ve sunum açısından değerlendirmesinin ardından alınan puanlar açıklandı.
MasterChef eleme potasında kimler vardı?
MasterChef Türkiye’de bu haftanın eleme potasında Kübra, Ayşe, Şiringül, Buse, Batuhan, Nurten, Şükran ve Tolgahan yer aldı.
Yapılan değerlendirme sonucunda gecenin en düşük puanını alan Batuhan, MasterChef Türkiye’ye veda eden yarışmacı oldu.
Böylece Batuhan’ın yarışmadaki yolculuğu sona ererken, diğer yarışmacılar MasterChef şampiyonluğu hedefiyle mücadele etmeyi sürdürecek.
MasterChef eleme potasındaki yarışmacılar:
Kübra
Ayşe
Şiringül
Buse
Batuhan
Nurten
Şükran
Tolgahan