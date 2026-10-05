Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG Ağustos ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,24 artırırken yıllık enflasyon ise yüzde 49,03 şeklinde olmuştu.
ENAG Eylül 2026 enflasyon oranını açıkladı
ENAG, Eylü 2026 enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; enflasyon aylık yüzde 2,10 arttı.Kaynak: Haber Merkezi
ENAG, Temmuz ayı enflasyon verisini de paylaşmıştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 3,07 yıllık enflasyon yüzde 50,49 belirlenmişti.
ENAG,Eylül ayı enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 2,10 yıllık enflasyon yüzde 46,61 olarak açıklandı.
ÖNCÜ VERİ AÇIKLANMIŞTI
Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Eylül ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gülerde belli olmuştu.
İTO verilerine göre İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda aylık enflasyon yüzde 2,11'e yükseldi. Önceki ay aylık enflasyon yüzde 1,66 olmuştu.
2026 Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,11 olarak gerçekleşti. Perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise yüzde 33,55 oldu. Önceki ay yüzde 34,96 değerini almıştı.
ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyordu.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyordu.
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