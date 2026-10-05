ENAG Eylül 2026 enflasyon oranını açıkladı

İTO verilerine göre İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlarda aylık enflasyon yüzde 2,11'e yükseldi. Önceki ay aylık enflasyon yüzde 1,66 olmuştu.

2026 Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,11 olarak gerçekleşti. Perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise yüzde 33,55 oldu. Önceki ay yüzde 34,96 değerini almıştı.