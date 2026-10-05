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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın çalışma arkadaşlarını rencide eden ifadeleri nedeniyle özür dilemesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Tayyar, Bayram’ın hatasını kabul ederek özür dilemesini “erdemli tavır” olarak nitelendirirken, yaşananların “yol kazası” olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Serkan Bayram’ın kullandığı ifadeler nedeniyle hem özür dilediğini hem de çalışma arkadaşlarından helallik istediğini belirtti.

Bayram’ın tavrının önemli olduğunu vurgulayan Tayyar, “Kişinin hatasını kabul edip özür dilemesi, erdemli tavırdır” ifadelerini kullandı.

“HAKLI OLARAK ÖFKELİLER”

Bazı partililerin Bayram’a tepki göstermesinin anlaşılabilir olduğunu belirten Tayyar, “Haklı olarak birçok arkadaşımız vekilimize öfkeli, kızıyorlar. Ne var ki siyasi yolculukta bu tür yol kazaları olur. Esas olan, niyettir” değerlendirmesinde bulundu.

Serkan Bayram ile 26. dönemde birlikte çalıştığını hatırlatan Tayyar, bu süreçte Bayram’ın Cumhurbaşkanı’na veya AK Parti’ye yönelik ağır ya da iğneleyici ifadelerine şahit olmadığını söyledi.

Tayyar, Bayram’ın siyasi polemiklere giren bir isim olmadığını belirterek, “26. dönemde birlikte çalıştığım vekilimizin bir defa bile Cumhurbaşkanımıza ve partimize yönelik bırakın ağır ifadeleri, tek satır iğneleyici cümlelerine bile şahit olmadım. Öyle siyasi mülahazalara giren biri de değildir” dedi.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SESİ OLMAYI YEĞLEDİ”

Bayram’ın yaşam öyküsüne de dikkat çeken Tayyar, İstanbul Milletvekili’nin çocuk yaşta geçirdiği yangın nedeniyle ağır yaralandığını ve ellerini kaybettiğini hatırlattı.

Tayyar, “Henüz 1 yaşında tarla yangınında vücudunun büyük bölümü yanıp ellerini kaybetmiş, yüzünde derin yanık izleri oluşmuş biri olarak hep engelli vatandaşlarımızın sesi olmayı yeğledi” ifadelerini kullandı.

Bayram’ın özür açıklamasındaki samimiyetine inandığını belirten Tayyar, paylaşımının sonunda partililere çağrıda bulundu.

Tayyar, “Kişisel olarak, özür açıklamasındaki samimiyetinden şüphe duymuyorum. Lafım dostlara, yol kazası diyelim, Serkan kardeşimizi kucaklayalım. Siyaset, bir yönüyle ‘insan kazanma’ sanatıdır. Sonuçta ‘yetim hakkı’ yemedi” ifadelerini kullandı.