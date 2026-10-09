Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında indirim öngörülürken, motorin grubunda ise fiyat artışı bekleniyor.
Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu
Türkiye'de akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Küresel dalgalanmalar ve kırılgan ekonomik koşullar etkisiyle artan fiyatlar sonrası akaryakıtta tabela yine değişecek.Aykut Metehan
Benzin grubunda 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 96 kuruşluk indirim öngörülüyor.
Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde benzin fiyatları gece yarısından itibaren 96 kuruş gerileyecek.
Motorin grubunda ise fiyatların yukarı yönlü değişmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre motorinin litresine 6 lira 40 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle: (İndirim ve zam yansıtılmamıştır)
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 84.70 TL
Motorin: 90.20 TL
LPG: 41.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 84.50 TL
Motorin: 90.00 TL
LPG: 40.60 TL
Ankara:
Benzin: 85.70 TL
Motorin: 91.30 TL
LPG: 41.29 TL
İzmir:
Benzin: 85.90 TL
Motorin 91.50 TL
LPG: 41.20 TL