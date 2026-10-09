Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu

Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu

Türkiye'de akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Küresel dalgalanmalar ve kırılgan ekonomik koşullar etkisiyle artan fiyatlar sonrası akaryakıtta tabela yine değişecek.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında indirim öngörülürken, motorin grubunda ise fiyat artışı bekleniyor.

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Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu - Resim: 2

Benzin grubunda 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 96 kuruşluk indirim öngörülüyor.

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Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu - Resim: 3

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde benzin fiyatları gece yarısından itibaren 96 kuruş gerileyecek.

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Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu - Resim: 4

Motorin grubunda ise fiyatların yukarı yönlü değişmesi bekleniyor.

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Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu - Resim: 5

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre motorinin litresine 6 lira 40 kuruşluk bir zam bekleniyor.

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Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu - Resim: 6

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle: (İndirim ve zam yansıtılmamıştır)

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Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu - Resim: 7

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 84.70 TL
Motorin: 90.20 TL
LPG: 41.20 TL

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Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu - Resim: 8

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 84.50 TL
Motorin: 90.00 TL
LPG: 40.60 TL

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Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu - Resim: 9

Ankara:

Benzin: 85.70 TL
Motorin: 91.30 TL
LPG: 41.29 TL

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Motorine büyük zam, benzine indirim: Tarih belli oldu - Resim: 10

İzmir:

Benzin: 85.90 TL
Motorin 91.50 TL
LPG: 41.20 TL

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