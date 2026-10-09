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Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Saral, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Of Belediye Başkanımız Sayın Salim Salih Sarıalioğlu ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik. Sayın Bahçeli’nin tecrübesi, feraseti ve devlet adamlığı etrafında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmada; birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve ülkemizin huzuru üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Farklılıklarımızı ayrışma vesilesi değil, zenginliğimiz olarak gören; kırgınlıkları geride bırakıp kardeşliği büyüten bir anlayışla, ülkemizin huzuruna ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri için Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz ebedî, Türkiye’miz güçlü olsun."