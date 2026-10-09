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Kaynak: Haber Merkezi

Kripto para piyasalarında jeopolitik riskler ve makroekonomik baskılar nedeniyle satış ağırlıklı seyir devam ediyor. Orta Doğu'daki gelişmeler, petrol fiyatlarındaki tırmanış ve Wall Street'teki teknoloji satışları yatırımcıların risk iştahını düşürdü.

Eylül çeyreğindeki güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle gerileyen Bitcoin (BTC), 82 bin 177 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. Hafta içinde 81 bin 657 dolara kadar sarkan lider kripto parada, en büyük kurumsal yatırımcı Strategy'nin yeni alımları dahi düşüş trendini frenlemeye yetmedi.

PETROL VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ KRİPTOYU NEDEN VURDU?

Pyasadaki satış baskısının arkasında iki ana küresel faktör öne çıktı.

PETROLDE ARZ ENDİŞESİ

Orta Doğu'da ticari gemilere yönelik saldırılar ve Meksika Körfezi'ndeki kasırga riskleri petrol fiyatlarını yüzde 3'ün üzerinde sıçrattı. Donald Trump'ın kasım seçimlerine kadar İran'a saldırı olmayacağı açıklaması artışı bir miktar frenlese de enerji maliyetleri enflasyon kaygısını tırmandırdı.

OPENAI GELİR ŞOKU

Financial Times'ın OpenAI'ın yıllıklandırılmış gelirinin beklenenden 20 milyar dolar düşük olduğunu bildirmesi, ABD teknoloji hisselerinde sert satış getirdi ve kripto varlıklara sirayet etti.

FED'DEN EKİMDE FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,225'e gerilemesi kriptodaki kayıpların derinleşmesini engellerken, Fed'e yönelik beklentiler netleşiyor.

EKİM KARARI

CME FedWatch verilerine göre Fed'in ekim toplantısında faizi sabit tutma olasılığı yüzde 82'ye yükseldi.

YIL SONU RİSKİ

Eylül ayı Fed tutanakları ise yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı daha öngördüğünü ortaya koydu.

SOLANA VE SAMSUNG'DAN DEV ORTAKLIK

Kripto piyasasındaki genel düşüşe rağmen ekosistemde kritik iş birliği adımları atıldı. Solana, teknoloji devi Samsung ile el sıkışarak Samsung Wallet ve Samsung Pay üzerinden stablecoin (USDC) işlemlerinin destekleneceğini açıkladı. Ayrıca Securitize iş birliğiyle Apple, Nvidia ve Microsoft gibi hisselerin tokenlaştırılmış versiyonları Solana ağında işleme açılacak.

ALTCOİNLERDE SON DURUM

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak büyük kripto para birimlerinde de perşembe günü değer kayıpları görüldü.

Ethereum yüzde 3,5 gerileyerek 2 bin 478,82 dolara inerken XRP yüzde 2,7 düşüş kaydetti.

Cardano yüzde 8 ile en sert kayıplardan birini yaşarken BNB yüzde 4,6, Solana ise yüzde 4,2 değer kaybetti.

Meme coin piyasasında da satışlar öne çıktı. Dogecoin yüzde 4,8, TRUMP token ise yüzde 1,3 geriledi.