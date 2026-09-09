YENİÇAĞ – 9 Eylül Çarşamba gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

YENİ PARTİLİ ÖZGÜR ÇELİK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında soruşturma başlatıldı.

YENİ Partili Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldıYENİ Partili Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldıGündem

CUMHUR İTTİFAKI SONA MI ERİYOR? MHP'DEN 'GARANTİ DEĞİL' AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim kanununda değişiklik talebini tartışmaya açması siyaset gündemine bomba gibi düşerken, Cumhur İttifakı'nın geleceği konusunda çarpıcı bir açıklama geldi. MHP'li kaynaklar "garanti değil" dedi.

Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklamasıCumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklamasıGündem

YENİÇAĞ'IN ERKEN YEREL SEÇİM KULİSİNE AK PARTİ'DEN İLK SİNYAL

Türkiye'de muhalif belediyelere yönelik operasyonlar, siyasi parti transferleri ve seçmen iradesinin sekteye uğradığı eleştirileri eşliğinde 2029 yılında yapılması planlanan yerle seçimlerin öne alınması AK Parti'nin masasındaki 'öncelikli' başlıklardan biri...

YENİÇAĞ'ın erken yerel seçim kulisine AK Parti'den ilk sinyalYENİÇAĞ'ın erken yerel seçim kulisine AK Parti'den ilk sinyalGündem

YENİ ANKETTE TÜRKİYE'NİN SİYASİ PROFİLİ ORTAYA ÇIKTI: SEÇMEN KENDİNİ NASIL TANIMLIYOR?

Vatandaşlar anketleri takip etmeye devam ediyor. Yeni anket Ankara Kamuoyu ve Sosyal araştırmalar Merkezi’nden geldi. Katılımcıların kendini tanımladıkları kimliklere göre dağılımı soruldu. Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? İşte ayrıntılar...

Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor?Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor?Gündem

KIRTASİYE MASRAFININ ALTINDAN EKONOMİK BUHRAN ÇIKTI: '28 BİN LİRAYLA GEÇİNİLMİYOR'

Türkiye'de yüksek enflasyon artan hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ederken bunun üzerine bir de çocukların eğitim masrafları biniyor. Okulların açılmasıyla birlikte başlayan okul verişinde kırtasiye masrafları cep yakıyor. Vatandaş geçim derdini YENİÇAĞ Gazetesi'ne anlattı.

Kırtasiye masrafının altından ekonomik buhran çıktı: '28 bin lirayla geçinilmiyor'Kırtasiye masrafının altından ekonomik buhran çıktı: '28 bin lirayla geçinilmiyor'Gündem
EKONOMİ

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: 93 BİN LİRAYI BULUYOR

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İstanbul, Ankara ve İzmir’de okul servis ücretleri belirlendi. İstanbul'da 39 bin liradan başlayan servis ücretleri mesafeye göre 93 bin lirayı aşıyor.

Okul servis ücretleri belli oldu: 93 bin lirayı buluyorOkul servis ücretleri belli oldu: 93 bin lirayı buluyorGündem

İBB'DEN SUYA ZAM: İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ

İBB iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları A.Ş., eylül ayı itibarıyla su fiyatlarına yüzde 13,33’e varan oranlarda zam yaptı. Yapılan artışla birlikte 19 litrelik iadeli Hamidiye damacana suyun fiyatı 170 liraya yükseldi. İşte kalem kalem güncel zamlı fiyat listesi...

İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesiİBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesiEkonomi

SGK’YA EMEKLİ ZAM DAVASI: TÜM PARA FAİZİYLE GERİ ALINABİLİR

Emekli öğretmen Ali Doğan, seyyanen zammın yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı idari davada bulundu.

SGK’ya emekli zam davası: Tüm para faiziyle geri alınabilirSGK’ya emekli zam davası: Tüm para faiziyle geri alınabilirEkonomi
DÜNYA

PROTESTOLAR SONUÇ VERDİ: CUMHURBAŞKANI PARLAMENTOYU FESHETTİ, ERKEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 2023 seçimlerinin ardından oluşturulan parlamentoyu feshederek erken seçim tarihini açıkladı. İki yıldır devam eden protestoların ardından alınan kararla ülkede sandık 25 Ekim’de kurulacak.

Protestolar sonuç verdi: Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti, erken seçim tarihi açıklandıProtestolar sonuç verdi: Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti, erken seçim tarihi açıklandıDünya

SURİYE'DE PATLAMA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Suriye'nin Idlib kentinde patlama oldu. Çok sayıda yaralı var. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.

Suriye'de patlama: Çok sayıda yaralı varSuriye'de patlama: Çok sayıda yaralı varDünya

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ AMOR'DAN ÜSKÜDAR SEÇİMİNE SERT TEPKİ: "DEMOKRASİYLE ALAY ETMEKTİR"

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Üsküdar'da belediye başkan vekilliği için gerçekleştirilen seçime tepki gösterdi. Amor, seçim sürecine ilişkin sert ifadeler kullanarak yaşananları "güç gaspı" olarak nitelendirdi.

AP Türkiye Raportörü Amor'dan Üsküdar seçimine sert tepki: "Demokrasiyle alay etmektir"AP Türkiye Raportörü Amor'dan Üsküdar seçimine sert tepki: "Demokrasiyle alay etmektir"Gündem
SPOR

SPORTİNG LİZBON-GALATASARAY MAÇININ SONUCU BELLİ OLDU: YAPAY ZEKA AÇIKLADI

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon ile oynayacağı mücadele öncesinde yapay zeka, muhtemel 11’ler üzerinden maçın senaryosunu oluşturdu. Tahminde bol gol çıkarken kazanan tarafın son dakikalarda belli olacağı öngörüldü.

Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladıSporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladıSpor

FENERBAHÇE DEV PROJEYİ TAMAMLADI: YENİ STADIN İLK GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini 64 bine çıkaracak projenin tamamlandığını duyurdu. Yaklaşık 50 milyon Euro'ya mal olması planlanan çalışmayla kulübün yıllık gelirinin yaklaşık 25 milyon Euro artması hedefleniyor.

Fenerbahçe dev projeyi tamamladı: Yeni stadın ilk görselleri paylaşıldıFenerbahçe dev projeyi tamamladı: Yeni stadın ilk görselleri paylaşıldıSpor

TÜRK FUTBOLUNDA EZBER BOZAN TARİHİ İMZA: 22 YAŞINDAKİ ZEYNEP MESTAN TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Manisa'nın köklü kulüplerinden Turgutluspor, Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düşmesinin ardından radikal bir karar alarak erkek futbol takımının başına 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Türkiye'yi sallayan imza sonrası Mestan'ın imzası sosyal medyayı adeta salladı.

Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör olduTürk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör olduSpor
YAZAR

ARSLAN BULUT: HUKUKU ÇİĞNEMEYİ MEŞRULAŞTIRMAK

The Independent gazetesinin uluslararası baş muhabiri, fotoğrafçısı ve belgesel film yapımcısı Bel Trew, “İsrail, Gazze'de sivillere yönelik ölümcül saldırıları nasıl meşrulaştırıyor?” başlıklı önemli bir yazı yazdı.

Bel Trew, 2011 yılındaki Arap Baharı'nın başlangıcından bu yana Orta Doğu ve dünyanın dört bir yanındaki krizleri takip ederek, savaş suçlarını belgeliyor.

Hukuku çiğnemeyi meşrulaştırmakHukuku çiğnemeyi meşrulaştırmakGündem