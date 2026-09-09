Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı

Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon ile oynayacağı mücadele öncesinde yapay zeka, muhtemel 11’ler üzerinden maçın senaryosunu oluşturdu. Tahminde bol gol çıkarken kazanan tarafın son dakikalarda belli olacağı öngörüldü.

Kaynak: Diğer
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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Sporting Lizbon’a konuk olacak.

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 2

Jose Alvalade Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Mücadele TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 3

MUHTEMEL 11’LER

Sporting Lizbon: Rui Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Gonçalves, Luis Suarez.

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 4

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 5

İLK GOL SPORTİNG’DEN

Yapay zeka tarafından oluşturulan senaryoya göre karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle baskılı başlayan Sporting Lizbon, 18. dakikada Luis Suarez’in golüyle 1-0 öne geçecek.

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 6

Galatasaray’ın golden sonra oyunda dengeyi sağlaması ve rakip kalede daha fazla görünmeye başlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların aradığı beraberlik golünün ise 37. dakikada Leroy Sane’den geleceği tahmin edildi. Böylece ilk yarının 1-1 eşitlikle tamamlanacağı öngörüldü.

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 7

İKİNCİ YARIDA GOLLER DEVAM EDECEK

Senaryoya göre Sporting Lizbon, ikinci yarının hemen başında yeniden üstünlüğü ele geçirecek. 54. dakikada Flavio Gonçalves’in kaydettiği golle Portekiz temsilcisi skoru 2-1’e taşıyacak.

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 8

Galatasaray’ın bu gole cevabı ise 69. dakikada Barış Alper Yılmaz’dan gelecek. Hızlı gelişen hücumda savunma arkasına sarkan milli futbolcunun ağları havalandırarak skoru 2-2’ye getireceği tahmin edildi.

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 9

Kalan dakikalarda Sporting Lizbon’un beraberlik için baskısını artırmasına rağmen sarı-kırmızılıların skor üstünlüğünü koruyacağı tahmin edildi.

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 10

YAPAY ZEKANIN SKOR TAHMİNİ: SPORTİNG LİZBON 2-3 GALATASARAY

Tahmin edilen gol dakikaları ve golcüler şöyle:

18’ Luis Suarez: 1-0
37’ Leroy Sane: 1-1
54’ Flavio Gonçalves: 2-1
69’ Barış Alper Yılmaz: 2-2
84’ Gabriel Sara: 2-3

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı - Resim: 11

Yapay zeka simülasyonuna göre Galatasaray, iki kez geriye düşeceği mücadelede geri dönüş yaparak Sporting Lizbon’u deplasmanda 3-2 mağlup edecek.

Not: Maç senaryosu ve skor, muhtemel kadrolar üzerinden oluşturulan yapay zeka tahminidir; kesin sonuç niteliği taşımaz.

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