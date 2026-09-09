Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucu belli oldu: Yapay zeka açıkladı

Galatasaray’ın golden sonra oyunda dengeyi sağlaması ve rakip kalede daha fazla görünmeye başlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların aradığı beraberlik golünün ise 37. dakikada Leroy Sane’den geleceği tahmin edildi. Böylece ilk yarının 1-1 eşitlikle tamamlanacağı öngörüldü.