Kullanılmış 80 bin bebek bezini asfalta döktüler

80 BİN BEBEK BEZİ KULLANILDI

Galler'de B4336 karayolunun Pontweli mevkiinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında yaklaşık 80 bin kullanılmış bebek bezi özel tesislerde işlenerek elyaf paletlerine dönüştürüldü. Taş Mastik Asfalt (SMA) karışımına eklenen elyaflar yöntemiyle 4 ton atık depolama alanlarına gitmekten kurtarıldı.

İncelemeler kapsamında geri dönüştürülmüş bez elyaflarının geleneksel asfalt kadar dayanıklı ve etkili olduğu belirlenirken, yetkililer uygulamanın kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

Bir diğer sürdürülebilir altyapı adımı ise ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor şehrinde atıldı. Şehir yönetimi, kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 bin otomobil lastiğini öğüterek "kauçuk asfalt" karışımına dönüştürdü.