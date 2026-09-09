Dünya genelinde yayılan çevre kirliliği, çevreci yöntemlerin ortaya çıkmasını da beraberinde getiriyor. Birleşik Krallık'ta yürütülen yenilikçi çalışmalar kapsamında; geri dönüştürülmüş atık cam, kullanılmış bebek bezi ve ömrünü sona erdirmiş lastikler yol ile köprü yapımında kullanılmaya başlandı.
Kullanılmış 80 bin bebek bezini asfalta döktüler
Çevre dostu altyapı projeleri için hayata geçirilen uygulamalar yollara hayat vermeye başladı. Atık cam, bebek bezi ve otomobil lastikleri yol ile köprü inşaatlarında kullanılmaya başlandı.Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin New York eyaletine bağlı Whitney Point bölgesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Tioughnioga Nehir üzerindeki 77 senelik US Route 11 Köprüsü yenileniyor.
Günde 11 binden fazla aracın geçiş sağladığı ve sel riski taşıyan yapıda geleneksel çimento yerine "Pantheon" ismi verilen atık cam tozu esaslı özel bir beton tercih ediliyor.
2026 YILININ SONUNA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR
106 ton atık camın çöpe gitmesinin önüne geçen ve inşaat sürecindeki karbondioksit emisyonunu 72 tondan fazla düşüren bu yöntem; kristal yapılar oluşturarak betonun dayanıklılığını koruyor.
Köprünün kaldırım ve çevre yollarında kullanılan bu çevreci malzemenin uygulandığı projenin 2026 senesinin sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.
80 BİN BEBEK BEZİ KULLANILDI
Galler'de B4336 karayolunun Pontweli mevkiinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında yaklaşık 80 bin kullanılmış bebek bezi özel tesislerde işlenerek elyaf paletlerine dönüştürüldü. Taş Mastik Asfalt (SMA) karışımına eklenen elyaflar yöntemiyle 4 ton atık depolama alanlarına gitmekten kurtarıldı.
İncelemeler kapsamında geri dönüştürülmüş bez elyaflarının geleneksel asfalt kadar dayanıklı ve etkili olduğu belirlenirken, yetkililer uygulamanın kapsamını genişletmeyi hedefliyor.
Bir diğer sürdürülebilir altyapı adımı ise ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor şehrinde atıldı. Şehir yönetimi, kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 bin otomobil lastiğini öğüterek "kauçuk asfalt" karışımına dönüştürdü.