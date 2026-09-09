Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı

Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı

Türkiye'de 1934 senesinde yürürlüğe giren Soyadı Kanunu ile beraber her vatandaşa öz Türkçe soyadı seçilmesi teşvik edilirken, bu sürecin en dikkat çekici adımları bizzat Atatürk tarafından atıldı. Peki Atatürk’ün en sevdiği isimler ve soyadları neler? İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi
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Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı - Resim: 1

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk dilinin özleşmesine ve milli kimliğin güçlenmesine büyük önem veriyordu.

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Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı - Resim: 2

Bu vizyonun günlük hayattaki en dikkat çekici yansımalarından biri, Atatürk'ün yakın çevresindeki kişilere, komutanlara ve çocuklara bizzat koyduğu ya da önerdiği Öz Türkçe ad ve soyadları oldu.

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Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı - Resim: 3

İşte Atatürk'ün Türk tarihinden ve Türkçeden esinlenerek dilimize ve hafızamıza kazıdığı en sevdiği ad ile soyadları:

Bozkurt: Hukukçu Mahmut Esat Bey'e, Bozkurt-Lotus davasındaki milli başarısından dolayı "Bozkurt" soyadı verilmiştir.

Gökçen: Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan manevi kızı Sabiha Hanım'a "Gökçen" soyadı bizzat Atatürk tarafından konulmuştur.

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Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı - Resim: 4

Okyar: Başbakanlık da yapmış olan yakın dostu ve devlet adamı Fethi Bey'e "Okyar" soyadı önerilmiştir.

Korutürk: İlerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olacak Fahri Sabit Bey'e "Korutürk" soyadını vererek tarihe not düşmüştür.

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Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı - Resim: 5

Ülkü: Manevi kızı Ülkü'nün adını bizzat kendisi seçmiştir.

Mete ve Teoman: Silah arkadaşı Kazım Özalp'in oğluna Türk tarihinin büyük hükümdarlarının isimleri olan "Teoman" ve "Mete" adlarını önermiştir.

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Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı - Resim: 6

Atatürk'ün en sevdiği ve dilimize kazandırdığı diğer Türkçe isim ve soyadları:

Altay

Umay

Arıkan

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Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı - Resim: 7

Öngören

Tuncak

Yıldıray

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Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı - Resim: 8

Bozok

Ergüven

Gürer

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Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı - Resim: 9

Özalp

Kıraç

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Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı - Resim: 10

Atalay

Doruk

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