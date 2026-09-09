Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk dilinin özleşmesine ve milli kimliğin güçlenmesine büyük önem veriyordu.
Atatürk'ün en sevdiği Türkçe isimler ve soyadları ortaya çıktı
Türkiye'de 1934 senesinde yürürlüğe giren Soyadı Kanunu ile beraber her vatandaşa öz Türkçe soyadı seçilmesi teşvik edilirken, bu sürecin en dikkat çekici adımları bizzat Atatürk tarafından atıldı. Peki Atatürk’ün en sevdiği isimler ve soyadları neler? İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Bu vizyonun günlük hayattaki en dikkat çekici yansımalarından biri, Atatürk'ün yakın çevresindeki kişilere, komutanlara ve çocuklara bizzat koyduğu ya da önerdiği Öz Türkçe ad ve soyadları oldu.
İşte Atatürk'ün Türk tarihinden ve Türkçeden esinlenerek dilimize ve hafızamıza kazıdığı en sevdiği ad ile soyadları:
Bozkurt: Hukukçu Mahmut Esat Bey'e, Bozkurt-Lotus davasındaki milli başarısından dolayı "Bozkurt" soyadı verilmiştir.
Gökçen: Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan manevi kızı Sabiha Hanım'a "Gökçen" soyadı bizzat Atatürk tarafından konulmuştur.
Okyar: Başbakanlık da yapmış olan yakın dostu ve devlet adamı Fethi Bey'e "Okyar" soyadı önerilmiştir.
Korutürk: İlerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olacak Fahri Sabit Bey'e "Korutürk" soyadını vererek tarihe not düşmüştür.
Ülkü: Manevi kızı Ülkü'nün adını bizzat kendisi seçmiştir.
Mete ve Teoman: Silah arkadaşı Kazım Özalp'in oğluna Türk tarihinin büyük hükümdarlarının isimleri olan "Teoman" ve "Mete" adlarını önermiştir.
Atatürk'ün en sevdiği ve dilimize kazandırdığı diğer Türkçe isim ve soyadları:
Altay
Umay
Arıkan
Öngören
Tuncak
Yıldıray
Bozok
Ergüven
Gürer
Özalp
Kıraç
Atalay
Doruk