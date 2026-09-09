YENİÇAĞ Genel Yayın Yönetmeni Berna Can'ın kulis bilgisi olarak kamuoyunun gündemine taşıdığı "Öne alınmış erken yerel seçim" için AK Parti'den ilk sinyal geldi. Eski AK Partili vekil Şamil Tayyar, yerel seçimlerin erken yapılmasını tavsiye ederek, " Anayasa değişikliğiyle mahalli seçimler 2027 yılının ilk yarısında, misal Nisan/Mayıs gibi yapılsın, bu olağanüstü sürecin akıbetini milletin hakemliği tayin etsin." dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE YEREL SEÇİMLERİ ÖNE ALMA PLANI

YENİÇAĞ Genel Yayın Yönetmeni Berna Can'ın 7 Eylül tarihli ve "Yerel seçim tarihi öne mi alınıyor?" başlıklı köşe yazısında duyurduğu, "Anayasa değişikliğiyle yerel seçimlerin öne alınması ve başkanlık sisteminde yapılacak bir düzenlemeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ömür boyu başkanlık yolunun açılması" kulisi sonrası AK Parti'den de ilk sinyal geldi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN 2027 VURGUSU: MİLLET SÜRECİN HAKEMİ OLSUN

Ölüm, kayyım, tutukluluk, transfer ve istifa gibi sebeplerle çok sayıda belediye başkanlığının vekâletle yönetildiğini belirten Şamil Tayyar, "Anayasa değişikliğiyle mahalli seçimler 2027 yılının ilk yarısında, misal Nisan/Mayıs gibi yapılsın, bu olağanüstü sürecin akıbetini milletin hakemliği tayin etsin." dedi.

Şamil Tayyar'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Belediyeler siyasi gündemin en hararetli tartışma konuları. Ölüm, kayyım, tutukluluk, transfer ve istifa gibi sebeplerle çok sayıda belediye başkanlığı vekâletle yönetiliyor. Tartışmanın bir parçası olmak yerine çözüm önerisinde bulunmak isterim. Anayasa değişikliğiyle mahalli seçimler 2027 yılının ilk yarısında, misal Nisan/Mayıs gibi yapılsın, bu olağanüstü sürecin akıbetini milletin hakemliği tayin etsin. Tartışmayı da kavgayı da bitirecek en radikal, bir o kadar sonuç alıcı çözüm olur kanaatindeyim. Demokratik rejimlerde siyasi stres arttığında sandık, ferahlatır.

YENİÇAĞ DUYURMUŞTU

YENİÇAĞ Genel Yayın Yönetmeni Berna Can, "AK Partili ve MHP'li kurmayların aktardığına göre hedef, anayasa değişikliğiyle yerel seçimlerin öne alınması ve başkanlık sisteminde yapılacak bir düzenlemeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ömür boyu başkanlık yolunun açılması. İlerleyen günlerde bunun içinde özel bir komisyon kurulduğunu duyarsanız şaşırmayın..." demişti