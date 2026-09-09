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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmaya konu olan içeriğin Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkında ortaya attığı 'tehdit edildi' iddiaları olduğu bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye meclis üyesinin şikayeti üzerine YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine dair yaptığı basın açıklamasında "Ayhan Aydın... Ben ve vekilimiz Suat Özçağdaş'ın duyacağı şekilde 'Savcı beni tehdit etti, engelli oğlum var, onlara kim bakacak, engelli eşim var, onlara kim bakacak. Beni tehdit ettiler ben bunlara teslim oldum' dedi, Ağlayarak telefonu kapattı" ifadelerini kullanmıştı.

ÇELİK'İN İDDİALARININ ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Çelik’in kamuoyuna yansıyan iddiaları üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Aydın, savcı tarafından tehdit edildiği yönündeki beyanları yalanladı. Aydın’ın, seçim öncesinde Özgür Çelik’in ricası üzerine arandığını ve asıl kendisinin baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdüğü belirtildi.

AYHAN ÇELİK'İN İDDİALARI HAKKINDA NE DEDİ?

Sosyal medya hesabı üzerinden Aydın’ın açıklamalarını aktaran Burak Doğan’ın paylaşımına göre, tehdit iddialarını yalanlayan Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir Cumhuriyet Savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır.”