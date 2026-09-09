SGK’ya emekli zam davası: Tüm para faiziyle geri alınabilir

Milyonlarca emekli memurun gözü kulağı şimdi bu davadan çıkacak kararda. Yargıdan çıkacak olası bir iptal kararının, diğer emekli memurlar için de emsal teşkil etmesi ve seyyanen zam farklarının geriye dönük olarak ödenmesinin yolunu açması bekleniyor.