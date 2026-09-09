Emekli Memurlar Derneği Kurucusu ve emekli öğretmen Ali Doğan, memur maaşlarına yapılan ancak emeklilere yansıtılmayan seyyanen zammın yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı idari dava açtı.
SGK’ya emekli zam davası: Tüm para faiziyle geri alınabilir
Emekli öğretmen Ali Doğan, seyyanen zammın yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı idari davada bulundu.Gülsüm Hülya Sundu
Ankara 19. İdare Mahkemesi’nde görülecek olan dava dilekçesinde, söz konusu uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğu vurgulanarak dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınması talep edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaparken 2022 yılında emekliye ayrılan Ali Doğan, avukatı Uğur Yusuf Demir aracılığıyla hazırladığı dava dilekçesinde, 7456 sayılı Kanun ile memur maaşlarına yansıtılan ancak emeklileri kapsam dışında bırakan yasal düzenlemenin (375 sayılı KHK Ek 40. Madde) iptalini istedi.
Mahrum kalınan parasal hakların hak ediş tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesi için 24 Temmuz 2026 tarihinde SGK'ya yapılan başvurunun, yasal süre içerisinde cevap verilmeyerek "zımnen reddedildiği" (24 Ağustos 2026) belirtildi. İdarenin bu sessizliğinin ardından yargı süreci resmen başlatılmış oldu.
Dava dilekçesinde öne çıkan en önemli detaylardan biri de Anayasa'ya aykırılık iddiası oldu. İlgili yasal düzenlemenin, telafisi güç zararlar doğurmaması adına yürütmesinin durdurulması ve Anayasa'nın 152. maddesi uyarınca iptali için dosyanın doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edildi.
Dava dilekçesinin "Hukuka Aykırılık ve İptal Nedenleri" bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yanı sıra uluslararası sözleşmelere de atıfta bulunuldu. Dilekçede öne çıkan hukuki gerekçeler şu şekilde sıralandı:
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23. maddesi ve Avrupa Sosyal Şartı'na atıf yapılarak, herkesin ayrım gözetilmeksizin insan onuruna yaraşır ve adil bir ücret alma hakkı olduğu vurgulandı.
Anayasa'nın 2. maddesindeki "sosyal hukuk devleti" ve 55. maddesindeki "ücret emeğin karşılığıdır" ilkeleri hatırlatılarak, devletin çalışanlar ve emekliler arasında adil bir ücret dağılımı sağlamakla yükümlü olduğu belirtildi.
Anayasa'nın 12. ve 13. maddelerine dayanılarak, ekonomik ve sosyal hakların demokratik toplum düzenine ve ölçülülük ilkesine aykırı olarak kısıtlanamayacağı ifade edildi.
Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Ali Doğan, "Ankara 19. İdare Mahkemesi’ne seyyanen davamı açmış bulunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Milyonlarca emekli memurun gözü kulağı şimdi bu davadan çıkacak kararda. Yargıdan çıkacak olası bir iptal kararının, diğer emekli memurlar için de emsal teşkil etmesi ve seyyanen zam farklarının geriye dönük olarak ödenmesinin yolunu açması bekleniyor.