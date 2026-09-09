Ankara Kamuoyu ve Sosyal araştırmalar Merkezi’nin 10- 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında 2 bin 400 kişiyle 24 ilde yaptığı yeni anket çalışması sonuçları dikkat çekti.
Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor?
Vatandaşlar anketleri takip etmeye devam ediyor. Yeni anket Ankara Kamuoyu ve Sosyal araştırmalar Merkezi’nden geldi. Katılımcıların kendini tanımladıkları kimliklere göre dağılımı soruldu. Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
Yeni ankette katılımcılara kendilerini hangi kimliklerle tanımladıkları soruldu.
Yeni ankette öne çıkan oranlar, toplumun farklı kesimlerinin siyasi ve kültürel aidiyet dağılımını net bir şekilde ortaya koydu.
Ankette yer alan verilere göre katılımcıların kendilerini tanımladıkları kimlik oranları şu şekilde sıralandı:
Atatürkçü kimliği yüzde 29 oranla ilk sırada yer aldı.
Milliyetçi olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 28 olarak kayıtlara geçti.
Muhafazakâr kimliği tercih edenlerin oranı yüzde 13 oldu.
Sosyalist / Sosyal Demokrat kimliğinde olanların oranı da yüzde 13 olarak ölçüldü.
Ülkücü kimliğini benimseyenlerin oranı yüzde 5 oldu.
Diğer kimliklerde yer aldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 4 olarak belirlendi.
Ankara Kamuoyu ve Sosyal araştırmalar Merkezi’nin Türkiye'nin siyasi profilini ortaya koyduğu yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.