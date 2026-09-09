Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor?

Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor?

Vatandaşlar anketleri takip etmeye devam ediyor. Yeni anket Ankara Kamuoyu ve Sosyal araştırmalar Merkezi’nden geldi. Katılımcıların kendini tanımladıkları kimliklere göre dağılımı soruldu. Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? İşte ayrıntılar...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 1

Ankara Kamuoyu ve Sosyal araştırmalar Merkezi’nin 10- 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında 2 bin 400 kişiyle 24 ilde yaptığı yeni anket çalışması sonuçları dikkat çekti.

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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 2

Yeni ankette katılımcılara kendilerini hangi kimliklerle tanımladıkları soruldu.

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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 3

Yeni ankette öne çıkan oranlar, toplumun farklı kesimlerinin siyasi ve kültürel aidiyet dağılımını net bir şekilde ortaya koydu.

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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 4

Ankette yer alan verilere göre katılımcıların kendilerini tanımladıkları kimlik oranları şu şekilde sıralandı:

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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 5

Atatürkçü kimliği yüzde 29 oranla ilk sırada yer aldı.

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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 6

Milliyetçi olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 28 olarak kayıtlara geçti.

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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 7

Muhafazakâr kimliği tercih edenlerin oranı yüzde 13 oldu.

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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 8

Sosyalist / Sosyal Demokrat kimliğinde olanların oranı da yüzde 13 olarak ölçüldü.

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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 9

Ülkücü kimliğini benimseyenlerin oranı yüzde 5 oldu.

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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 10

Diğer kimliklerde yer aldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 4 olarak belirlendi.

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Yeni ankette Türkiye'nin siyasi profili ortaya çıktı: Seçmen kendini nasıl tanımlıyor? - Resim: 11

Ankara Kamuoyu ve Sosyal araştırmalar Merkezi’nin Türkiye'nin siyasi profilini ortaya koyduğu yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

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