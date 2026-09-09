Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu

Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu

Manisa'nın köklü kulüplerinden Turgutluspor, Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düşmesinin ardından radikal bir karar alarak erkek futbol takımının başına 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Türkiye'yi sallayan imza sonrası Mestan'ın imzası sosyal medyayı adeta salladı.

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 1

Manisa'nın köklü kulüplerinden Turgutluspor, Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düşmesinin ardından yeni sezon öncesi ezber bozan bir hamleye imza attı.

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 2

Kırmızı-siyahlı yönetim, A takım teknik direktörlük görevi için 22 yaşındaki Zeynep Mestan ile anlaşma sağlayarak kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörünü göreve getirdi.

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 3

Saha kenarında yeni bir dönemi başlatan bu hamle, Türk futbolunda da geniş yankı uyandırdı.

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 4

FUTBOLCULUKTAN TEKNİK ADAMLIĞA UZANAN KARİYER

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 5

İzmir doğumlu Zeynep Mestan, antrenörlük kariyerine adım atmadan önce kadınlar amatör liglerinde aktif olarak futbol oynadı.

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 6

Sahadaki kariyerinde Bornova temsilcilerinin formasını giyen genç çalıştırıcı, edindiği saha içi tecrübesini bu kez kulübede Turgutluspor'un başarısı için kullanacak.

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 7

Kırmızı-siyahlı kulüp, genç teknik adam önderliğinde Süper Amatör Lig'de yeniden yapılanarak üst liglere dönmeyi hedefliyor.

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 8

Yapılan açıklamada, yeni sezon hedefleri doğrultusunda teknik yapılanmanın liderliğini Zeynep Mestan’ın üstleneceği belirtilerek, bu tarihi anlaşmanın camia ve taraftarlar için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 9

"Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır.


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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 10

Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan’a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz.

Turgutluspor Kulübü"

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 11

Turgutluspor ve Zeynep Mestan’ın sosyal medyadan ortak açıklamayla paylaştığı gönderinin altına ise destek mesajları yağdı.

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 12

İşte Zeynep Mestan’ın açıklanmasının ardından sosyal medyadaki yorumlar...

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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 13
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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 14
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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 16
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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 19
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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 20
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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 21
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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 22
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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 23
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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 24
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Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu - Resim: 25
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