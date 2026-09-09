Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu

Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan’a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz.



Turgutluspor Kulübü"