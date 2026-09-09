Manisa'nın köklü kulüplerinden Turgutluspor, Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düşmesinin ardından yeni sezon öncesi ezber bozan bir hamleye imza attı.
Türk futbolunda ezber bozan tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan teknik direktör oldu
Manisa'nın köklü kulüplerinden Turgutluspor, Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düşmesinin ardından radikal bir karar alarak erkek futbol takımının başına 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Türkiye'yi sallayan imza sonrası Mestan'ın imzası sosyal medyayı adeta salladı.Haber Merkezi
Kırmızı-siyahlı yönetim, A takım teknik direktörlük görevi için 22 yaşındaki Zeynep Mestan ile anlaşma sağlayarak kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörünü göreve getirdi.
Saha kenarında yeni bir dönemi başlatan bu hamle, Türk futbolunda da geniş yankı uyandırdı.
FUTBOLCULUKTAN TEKNİK ADAMLIĞA UZANAN KARİYER
İzmir doğumlu Zeynep Mestan, antrenörlük kariyerine adım atmadan önce kadınlar amatör liglerinde aktif olarak futbol oynadı.
Sahadaki kariyerinde Bornova temsilcilerinin formasını giyen genç çalıştırıcı, edindiği saha içi tecrübesini bu kez kulübede Turgutluspor'un başarısı için kullanacak.
Kırmızı-siyahlı kulüp, genç teknik adam önderliğinde Süper Amatör Lig'de yeniden yapılanarak üst liglere dönmeyi hedefliyor.
Yapılan açıklamada, yeni sezon hedefleri doğrultusunda teknik yapılanmanın liderliğini Zeynep Mestan’ın üstleneceği belirtilerek, bu tarihi anlaşmanın camia ve taraftarlar için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
"Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır.
Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan’a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz.
Turgutluspor Kulübü"
Turgutluspor ve Zeynep Mestan’ın sosyal medyadan ortak açıklamayla paylaştığı gönderinin altına ise destek mesajları yağdı.
İşte Zeynep Mestan’ın açıklanmasının ardından sosyal medyadaki yorumlar...