Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması

Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim kanununda değişiklik talebini tartışmaya açması siyaset gündemine bomba gibi düşerken, Cumhur İttifakı'nın geleceği konusunda çarpıcı bir açıklama geldi. MHP'li kaynaklar "garanti değil" dedi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 1

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ve siyasi partiler yasalarının yeniden ele alınması çağrısı, iktidar cephesinde yeni bir tartışma başlattı.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 2

AK Parti ve MHP arasında fikir ayrılıkları olduğu gün yüzüne çıkarken MHP'li bir yetkili "Cumhur İttifakı'nın devam edeceği garanti altında değil" dedi.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 3

Ayşe Sayın'ın ilgili haberi şöyle:

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 4

Seçim sistemi açısından Cumhur İttifakı içinde farklı görüşlerin ortaya çıkabileceği başlıklardan biri de Cumhurbaşkanının seçilmesinde geçerli yüzde 50+1 şartı.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 5

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişinde bazı sorunlar bulunduğunu ve bunların giderilmesi gerektiğini dile getirmişti.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 6

MHP kulislerinde, sistemin iyileştirilmesi, siyasi istikrarın sürdürülmesi için bazı düzenlemeler yapılması gerektiği dile getirilirken, yüzde 50+1 şartının korunması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 7

MHP'li bir yetkili, Cumhur İttifakı'nın gelecekte devam edip etmeyeceğinin garanti olmadığını belirterek, salt çoğunluk aranmadan en fazla oyu alan adayın seçilmesi sisteminin iktidarın el değiştirmesini kolaylaştırabileceğini savundu.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 8

"Yarın Cumhur İttifakı olmazsa, senin birinci parti olacağının garantisi var mı?" diyen yetkili, yüzde 50+1 sisteminin daha güvenli olduğunu ifade etti.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 9

AKP'de hangi değişiklikler konuşuluyor?
Henüz üzerinde çalışılan somut bir teklif bulunmasa da AKP içinde seçim mevzuatının yeniden düzenlenmesi halinde bazı başlıkların ele alınabileceği konuşuluyor.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 10

Bunlardan biri, seçimlere ilişkin kuralların farklı yasalarda bulunmasından kaynaklanan karmaşanın giderilmesi.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 11

Milletvekili seçimlerinden seçmen kütüklerine kadar farklı düzenlemelerin tek bir temel seçim yasasında toplanması öneriliyor.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 12

Siyasi Partiler Yasası açısından ise CHP'de eski yönetimin yeniden göreve dönmesine ilişkin "mutlak butlan" tartışması da gündeme getiriliyor.

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Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması - Resim: 13

AKP'li bazı kurmaylar, siyasi parti kongrelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma ve yargı süreçlerinin yasada yeterince açık olmadığını savunuyor ve bu alanda düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor.

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