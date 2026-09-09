BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ve siyasi partiler yasalarının yeniden ele alınması çağrısı, iktidar cephesinde yeni bir tartışma başlattı.
Cumhur İttifakı sona mı eriyor? MHP'den 'garanti değil' açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim kanununda değişiklik talebini tartışmaya açması siyaset gündemine bomba gibi düşerken, Cumhur İttifakı'nın geleceği konusunda çarpıcı bir açıklama geldi. MHP'li kaynaklar "garanti değil" dedi.Aykut Metehan
AK Parti ve MHP arasında fikir ayrılıkları olduğu gün yüzüne çıkarken MHP'li bir yetkili "Cumhur İttifakı'nın devam edeceği garanti altında değil" dedi.
Ayşe Sayın'ın ilgili haberi şöyle:
Seçim sistemi açısından Cumhur İttifakı içinde farklı görüşlerin ortaya çıkabileceği başlıklardan biri de Cumhurbaşkanının seçilmesinde geçerli yüzde 50+1 şartı.
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişinde bazı sorunlar bulunduğunu ve bunların giderilmesi gerektiğini dile getirmişti.
MHP kulislerinde, sistemin iyileştirilmesi, siyasi istikrarın sürdürülmesi için bazı düzenlemeler yapılması gerektiği dile getirilirken, yüzde 50+1 şartının korunması gerektiği görüşü öne çıkıyor.
MHP'li bir yetkili, Cumhur İttifakı'nın gelecekte devam edip etmeyeceğinin garanti olmadığını belirterek, salt çoğunluk aranmadan en fazla oyu alan adayın seçilmesi sisteminin iktidarın el değiştirmesini kolaylaştırabileceğini savundu.
"Yarın Cumhur İttifakı olmazsa, senin birinci parti olacağının garantisi var mı?" diyen yetkili, yüzde 50+1 sisteminin daha güvenli olduğunu ifade etti.
AKP'de hangi değişiklikler konuşuluyor?
Henüz üzerinde çalışılan somut bir teklif bulunmasa da AKP içinde seçim mevzuatının yeniden düzenlenmesi halinde bazı başlıkların ele alınabileceği konuşuluyor.
Bunlardan biri, seçimlere ilişkin kuralların farklı yasalarda bulunmasından kaynaklanan karmaşanın giderilmesi.
Milletvekili seçimlerinden seçmen kütüklerine kadar farklı düzenlemelerin tek bir temel seçim yasasında toplanması öneriliyor.
Siyasi Partiler Yasası açısından ise CHP'de eski yönetimin yeniden göreve dönmesine ilişkin "mutlak butlan" tartışması da gündeme getiriliyor.
AKP'li bazı kurmaylar, siyasi parti kongrelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma ve yargı süreçlerinin yasada yeterince açık olmadığını savunuyor ve bu alanda düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor.