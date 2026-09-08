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Kaynak: ANKA

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Üsküdar'da gerçekleştirilen belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekilini belirlemek üzere seçim gerçekleştirildi. Yaşanan süreci sosyal medya hesabından değerlendiren Amor, seçim sırasında ortaya çıkan tabloya sert sözlerle tepki gösterdi.

"DEMOKRASİYLE ALAY ETMEKTİR"

Amor, Üsküdar'da yaşananları demokrasi açısından eleştirirken, seçim sürecine tepki gösteren insanların davranışlarını da değerlendirdi.

AP Türkiye Raportörü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Üsküdar’da yaşananlar demokrasiyle alay etmektir. İnsanların gözyaşları içinde tepki göstermesi son derece normal. Sandıkta kaybedileni kazanmak için bütün sistem çarpıtıldı."

TUTUKLAMA, PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ VE TEHDİT İDDİALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Amor, açıklamasının devamında belediye başkan vekilliği seçiminin dört tur sürmesine de dikkat çekti. Süreçte tutuklamalar, parti değiştirmeler ve tehditlerin yaşandığını öne süren Amor, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için tutuklamalar, parti değiştirmeler, tehditler ve bugün dört tur oylama gerekti. Bu, apaçık bir güç gaspıdır."

Böylece Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar'da gerçekleştirilen belediye başkan vekilliği seçimine yönelik tepkisini kamuoyuyla paylaşırken, yaşanan süreci "demokrasiyle alay etmek" ve "güç gaspı" sözleriyle eleştirdi.