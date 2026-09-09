Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesi

İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesi

İBB iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları A.Ş., eylül ayı itibarıyla su fiyatlarına yüzde 13,33’e varan oranlarda zam yaptı. Yapılan artışla birlikte 19 litrelik iadeli Hamidiye damacana suyun fiyatı 170 liraya yükseldi. İşte kalem kalem güncel zamlı fiyat listesi...

Kaynak: Diğer
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İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Kaynak Suları A.Ş., eylül ayı tarifesiyle birlikte su ücretlerinde fiyat artışına gitti.

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İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 2

En son 20 Ocak tarihinde yüzde 25'e varan oranlarda zam yapan şirket,T24'te yer alan habere göre yeni düzenlemeyle fiyatları yüzde 13,33'e varan oranlarda artırdı.

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İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 3

DAMACANA SU FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni tarifeyle birlikte damacana su gruplarındaki güncel fiyatlar şu şekilde şekillendi:

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İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 4

19 Litrelik İadeli Hamidiye Damacana: 150 TL'den yüzde 13,33 zamla 170 TL'ye yükseldi.

19 Litrelik Farklı Marka İadeli Damacana: 170 TL'den yüzde 11,76 zamla 190 TL'ye çıktı.

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İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 5

19 Litrelik İadesiz Damacana: 240 TL'den yüzde 8,33 zamla 260 TL oldu.

Cam Damacana (İadeli): 180 TL'den yüzde 11,11 artışla 200 TL'ye yükseldi.

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İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 6

PET ŞİŞE GRUPLARINDA SON DURUM

Küçük boy ve koli pet şişe ürün grubunda da fiyat ayarlamasına gidildi:

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İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 7

Pet Şişe Grupları (4'lü 5L / 12'li 1,5L / 24'lü 0,5L / 24'lü 0,33L): 216 TL'den yüzde 1,85 zamla 220 TL'ye yükseldi.

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İBB'den suya zam: İşte yeni fiyat listesi - Resim: 8

Yeni fiyat tarifesi eylül ayı itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı.

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