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Kaynak: İHA

Sırbistan’da uzun süredir devam eden siyasi gerilim erken seçim kararını beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 17 Aralık 2023 seçimleri sonrası göreve başlayan parlamentonun feshedildiğini açıkladı.

Kararla birlikte ülkenin yeni seçim takvimi de belli oldu. Sırbistan halkı, yeni parlamentoyu belirlemek üzere 25 Ekim 2026’da sandık başına gidecek.

PROTESTOLARIN ARDINDAN ERKEN SEÇİM KARARI

Vucic, parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesinin gerekçeleri arasında ülkede son iki yıldır devam eden protestolar ile siyasi gerilimi gösterdi.

Seçimlerin daha fazla ertelenmesinin ülkeye zarar vereceğini savunan Vucic, “Sırbistan'ın hangi yöne ilerleyeceğini açıkça belirleyecek seçim sonuçlarına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Demokratik sistemin korunmasının önemine değinen Vucic, “Demokrasi, siyasi sistemlerin en iyisi ve henüz daha iyisi bulunmadı. Çok sayıda seçenek arasından tercih yapma fırsatınız olacak” dedi.

SNS SEÇİME YENİ KOALİSYONLA GİRECEK

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) de erken seçim öncesi yol haritasını belirledi. Parti, “Birleşik Sırbistan” adı verilen koalisyon çatısı altında seçime katılacak.

Koalisyonun başbakan adayı ise Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olacak.

VUCIC’İN İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR

Ancak Sırbistan Anayasası gereği Vucic'in başbakanlık koltuğuna oturabilmesi için önce cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılması gerekiyor. Vucic, daha önce yaptığı açıklamalarda istifasını bu ay içerisinde gerçekleştireceğinin sinyalini vermişti.

Vucic'in görevden ayrılması halinde cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Meclis Başkanı ve eski Başbakan Ana Brnabic üstlenecek.

Brnabic'in daha sonra cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı tarihi belirlemesi gerekecek. Böylece Sırbistan'ın genel seçimin hemen ardından yeniden sandık başına gitmesi gündeme gelecek.

SEÇİMLER 2027’DE YAPILACAKTI

Sırbistan'da olağan takvime göre bir sonraki parlamento seçimlerinin Aralık 2027'de gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak ülkede uzun süredir devam eden protestolar siyasi takvimi değiştirdi.

Öğrencilerin öncülük ettiği gösterilerin ardından Vucic erken seçim kararı alırken, seçim tarihi yaklaşık bir yıldan fazla öne çekilmiş oldu.

16 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FACİA PROTESTOLARI TETİKLEDİ

Ülkedeki kitlesel gösterilerin önemli dönüm noktalarından biri Kasım 2024'te Novi Sad'da yaşanan facia oldu.

Kentteki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Facianın ardından başlayan yolsuzluk karşıtı protestolar zamanla büyüyerek ülke genelinde siyasi baskının artmasına neden oldu.

Yaklaşık 12 yıldır Sırbistan siyasetinin merkezinde bulunan Vucic, hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı dönemin ardından şimdi başbakanlık için yeniden yarışmaya hazırlanıyor.