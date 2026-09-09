‘Gram altın 10 bin lira olacak’ Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi

Yıldırımtürk, bu kur artışı ve ons altındaki yükseliş beklentisi birleştiğinde, şu an 6.850-6.900 TL bandında olan 24 ayar gram altının sene sonunda 10.000 TL ila 10.500 TL seviyelerine ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.