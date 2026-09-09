Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, şubat sonundaki İran-İsrail-ABD gerilimi ve daha sonra gelen mühimmat alımları sebebiyle fiyatta kar satışları yaşandığını ifade etti.
‘Gram altın 10 bin lira olacak’ Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, küresel belirsizlikler, merkez bankalarının fiziki alımları ve iç piyasadaki kur beklentileri ışığında altın fiyatlarına yönelik çarpıcı öngörülerde bulundu. Yıldırımtürk, altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Yaz aylarındaki tatil rehavetinin ve Fed faiz beklentilerinin fiyatı baskıladığını ifade eden Yıldırımtürk, buna rağmen altındaki genel yükseliş trendinin korunduğunu vurguladı.
Doların küresel gücünü yitirmesiyle başta Çin, Polonya, Özbekistan ve Kazakistan merkez bankalarının tahvillerden çıkıp altına yöneldiğine dikkat çeken Yıldırımtürk, Hollanda'nın ABD'deki altınlarını transfer etme sürecinin de piyasaya hareket getirdiğini söyledi.
Yıldırımtürk; kasım ayındaki ABD seçimleri, Trump belirsizliği ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin yaratacağı enflasyonist baskılar sebebiyle ons altının sene sonunda tekrar 5.600 doları görmesinin oldukça güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.
GRAM ALTIN YIL SONUNDA NE OLUR?
Yurt içi piyasaları yorumlayan Mehmet Ali Yıldırımtürk, Orta Vadeli Program (OVP) yıl sonu dolar/TL tahminini 51 TL’ye çıkarsa da piyasadaki genel beklentinin 54-55 TL seviyesinde olduğunu hatırlattı.
Yıldırımtürk, bu kur artışı ve ons altındaki yükseliş beklentisi birleştiğinde, şu an 6.850-6.900 TL bandında olan 24 ayar gram altının sene sonunda 10.000 TL ila 10.500 TL seviyelerine ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Yüksek mevduat faizlerinin (%60-65) içeride yarattığı likidite sıkışıklığı nedeniyle yurt içi altın fiyatının dış piyasanın 1.000 dolar altında (iskontolu) seyrettiğini belirten ünlü uzman, vatandaşların nakit veya konut almak için altın sattığını, ancak konutunu satanların dahi elde ettikleri parayı faiz yerine tekrar altına yatırarak dengeli bir alım-satım hacmi oluşturduğunu aktardı.