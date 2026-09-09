Vatandaşlar son seçim anketlerini takip etmeye devam ediyor. Özdemir Araştırma şirketinin 22–26 Ağustos 2026 tarihlerinde 31 ilde 2.012 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ağustos ayı son seçim anketi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları
Anket firmaları art arda anket sonuçları duyurmaya devam ediyor. Ağustos ayının son anketi Özdemir Araştırma'dan geldi. Genel seçim anketi sonuçları dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Son ankette seçmene yöneltilen "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun kararsız bloğunun orantısal olarak dağıtılmış haliyle elde edilen sonuçları, siyaset tablosundaki hareketliliği gözler önüne serdi.
Anketin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oranlarına göre partilerin oy dağılımı, en düşük oyu alandan (sondan) en yüksek oyu alana (başa) doğru şu şekilde sıralandı:
TİP: Yüzde 0,2
Diğer: Yüzde 1,0
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4
Anahtar Parti (A): Yüzde 3,2
Zafer Partisi: Yüzde 5,1
MHP: Yüzde 5,8
İYİ Parti: Yüzde 5,9
CHP: Yüzde 7,5
CHP: Yüzde 7,5
DEM Parti: Yüzde 8,8
Yeni Parti: Yüzde 24,4
AK Parti: Yüzde 35,7