Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları

Son ankette seçmene yöneltilen "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun kararsız bloğunun orantısal olarak dağıtılmış haliyle elde edilen sonuçları, siyaset tablosundaki hareketliliği gözler önüne serdi.