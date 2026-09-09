Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları

Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları

Anket firmaları art arda anket sonuçları duyurmaya devam ediyor. Ağustos ayının son anketi Özdemir Araştırma'dan geldi. Genel seçim anketi sonuçları dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 1

Vatandaşlar son seçim anketlerini takip etmeye devam ediyor. Özdemir Araştırma şirketinin 22–26 Ağustos 2026 tarihlerinde 31 ilde 2.012 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ağustos ayı son seçim anketi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 2

Son ankette seçmene yöneltilen "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun kararsız bloğunun orantısal olarak dağıtılmış haliyle elde edilen sonuçları, siyaset tablosundaki hareketliliği gözler önüne serdi.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 3

Anketin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oranlarına göre partilerin oy dağılımı, en düşük oyu alandan (sondan) en yüksek oyu alana (başa) doğru şu şekilde sıralandı:

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 4

TİP: Yüzde 0,2

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 5

Diğer: Yüzde 1,0

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 7

Anahtar Parti (A): Yüzde 3,2

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 8

Zafer Partisi: Yüzde 5,1

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 9

MHP: Yüzde 5,8

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 10

İYİ Parti: Yüzde 5,9

10 15
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 11

CHP: Yüzde 7,5

11 15
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 12

CHP: Yüzde 7,5

12 15
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 13

DEM Parti: Yüzde 8,8

13 15
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 14

Yeni Parti: Yüzde 24,4

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte partilerin oy oranları - Resim: 15

AK Parti: Yüzde 35,7

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