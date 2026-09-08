YENİÇAĞ – 8 Eylül Salı gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Belediye 4. tur sonucunda AK Parti'ye geçti. AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak seçimi kazandı. Böylece AK Parti, sandıkta kaybettiği seçimi masada geri aldı.

Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçtiÜsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçtiGündem

TUNÇ SOYER HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandıTunç Soyer hakkında iddianame hazırlandıGündem

CEMİL TUGAY'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE: ALKOLSÜZ RESEPSİYON

İzmir'de Cemil Tugay çanları çalmaya devam ediyor. AK Parti'ye geçeceği söylenen Tugay, İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde gerçekleşecek olan resepsiyonda tarihi bir karar aldı. Resepsiyon ilk kez alkolsüz gerçekleşecek.

Cemil Tugay'dan dikkat çeken hamle: Alkolsüz resepsiyonCemil Tugay'dan dikkat çeken hamle: Alkolsüz resepsiyonGündem

ATLAS ÇAĞLAYAN DAVASINDA KARAR

Güngören’de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan davasında karar çıktı. Sanık Efe Ç'ye 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Atlas Çağlayan davasında kararAtlas Çağlayan davasında kararGündem

AYHAN BORA KAPLAN VE 4 POLİSE BERAAT

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polis, ‘Rüşvet’ ve ‘Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu’na muhalefet’ suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

Ayhan Bora kaplan ve 4 polise beraatAyhan Bora kaplan ve 4 polise beraatGündem

EHLİYET SINAVLARINA ADAYIN YERİNE BAŞKASINI SOKTULAR

Gazeteci Murat Ağırel, ehliyet sınavlarına para karşılığında gerçek aday yerine adaya benzeyen kişilerin sokulduğu 'joker' sistemini deşifre etti. 2018'de tespit edilen sistemle yüzlerce kişi ehliyet aldı.

Ehliyet sınavlarına adayın yerine başkasını soktularEhliyet sınavlarına adayın yerine başkasını soktularGündem
EKONOMİ

FETÖ SORUŞTURMASINDA EL KOYULMUŞTU: 22 YILLIK TÜRK ŞİRKET SATIŞA ÇIKIYOR

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt’ın satışına ilişkin ihale sürecini başlattı. Sürat Sigorta’nın yüzde 100 payları için 455 bin lira, Kaynak Kağıt için ise 150 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

FETÖ soruşturmasında el koyulmuştu: 22 yıllık Türk şirket satışa çıkıyorFETÖ soruşturmasında el koyulmuştu: 22 yıllık Türk şirket satışa çıkıyorEkonomi

YENİ FİYATLAR AÇIKLANDI: OKUL KANTİNLERİNDE BİR TOST BİR AYRAN NE KADAR?

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İstanbul’daki okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu.

Yeni fiyatlar açıklandı: Okul kantinlerinde bir tost bir ayran ne kadar?Yeni fiyatlar açıklandı: Okul kantinlerinde bir tost bir ayran ne kadar?Ekonomi

ÇİFTÇİ VE ESNAF KAN AĞLIYOR: MAZOT 90 LİRA, DOMATES PARA ETMİYOR

YENİ Parti Isparta Örgütü, ilçe ziyaretleri kapsamında Atabey ilçesinde vatandaşlar ve pazar esnafı ile bir araya geldi. Isparta pazar esnafı, artan üretim maliyetlerine rağmen ürünlerini satmakta zorlandıklarını dile getirdi

Çiftçi ve esnaf kan ağlıyor: Mazot 90 lira, domates para etmiyorÇiftçi ve esnaf kan ağlıyor: Mazot 90 lira, domates para etmiyorEkonomi
DÜNYA

12 ÜLKE İSRAİLLE TİCARETİ YASAKLADI

Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ticaretine yasak getireceklerini duyurdu.

12 ülke İsraille ticareti yasakladı12 ülke İsraille ticareti yasakladıDünya

YILLARCA KİMLİĞİNİ GİZLEDİ, ŞİMDİ KONUŞTU: EPSTEİN DOSYASINDA ŞOKE EDEN İTİRAF

Jeffrey Epstein dosyasında yıllardır kimliğini gizleyen Julia Molchanova, sessizliğini bozdu. Eğitim ve kariyer vaadiyle başlayan ilişkinin cinsel istismar, psikolojik kontrol ve ekonomik manipülasyona dönüştüğünü öne süren Molchanova, 72,5 milyon dolarlık davada “Jane Doe” olduğunu açıkladı.

Yıllarca kimliğini gizledi, şimdi konuştu: Epstein dosyasında şoke eden itirafYıllarca kimliğini gizledi, şimdi konuştu: Epstein dosyasında şoke eden itirafDünya

SON ANKETTE NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak olan seçimlere hazırlık devam ederken, Başbakan Netanyahu'nun partisi kan kaybetmeye devam ediyor. Son anketlerde Netanyahu'ya soğuk duş...

Son ankette Netanyahu'ya soğuk duşSon ankette Netanyahu'ya soğuk duşGündem
SPOR

GALATASARAY'IN SPORTİNG MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU: 3 YILDIZ EKSİK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını Sporting karşısında verecek. Sarı kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu: 3 yıldız eksikGalatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu: 3 yıldız eksikSpor

ANTALYASPOR'DA BÜLENT KORKMAZ DÖNEMİ SONA ERDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdiAntalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdiSpor

SPORTİNG'E KARŞI CİMBOM'A ŞANS TANIMADILAR AMA OKAN'IN BİR KOZU VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting ile karşılaşacak olan Galatasaray için bahis oranları belli oldu.

Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir kozu varSporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir kozu varSpor

PERİ MASALI BALLON D'OR 2026'YA TAŞINDI: EN İYİ KULÜP ÖDÜLÜNE SÜRPRİZ ADAY

Ballon d'Or 2026'da sezonun en iyi erkek kulübü ödülü için adaylar belli oldu. PSG, Arsenal ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin bulunduğu 5 takımlık listeye damga vuran ekip ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Manchester City ve Inter'i mağlup ederek peri masalı yazan Bodo/Glimt oldu.

Peri masalı Ballon d'Or 2026'ya taşındı: En iyi kulüp ödülüne sürpriz adayPeri masalı Ballon d'Or 2026'ya taşındı: En iyi kulüp ödülüne sürpriz adaySpor
YAZAR

ARSLAN BULUT: TÜRKİYE’NİN SIFIRLANMASI

ktidarın köprüleri ve yolları satma kararı alması üzerine sosyal medyada, "Ama yol yabdı" söylemine gönderme yapılarak, "Ama yol saddı" ifadesi kullanılıyor. Tabii Demirel ve Özal'ın yaptırdığı köprülerin de satışa çıkarılması ayrı bir çerçevede değerlendiriliyor.

"Köprüler yaptırdım gelip geçmeye" türküsünü de artık "Köprüler yaptırdılar, alıp satmaya" diye söylemek mümkün... Türkünün devamında, "Boşa kostaklanma kostak değilsin karam, değilsin; karam aman aman değilsin karam" deniliyor.

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