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YENİÇAĞ – 8 Eylül Salı gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Belediye 4. tur sonucunda AK Parti'ye geçti. AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak seçimi kazandı. Böylece AK Parti, sandıkta kaybettiği seçimi masada geri aldı.

TUNÇ SOYER HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

CEMİL TUGAY'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE: ALKOLSÜZ RESEPSİYON

İzmir'de Cemil Tugay çanları çalmaya devam ediyor. AK Parti'ye geçeceği söylenen Tugay, İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde gerçekleşecek olan resepsiyonda tarihi bir karar aldı. Resepsiyon ilk kez alkolsüz gerçekleşecek.

ATLAS ÇAĞLAYAN DAVASINDA KARAR

Güngören’de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan davasında karar çıktı. Sanık Efe Ç'ye 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AYHAN BORA KAPLAN VE 4 POLİSE BERAAT

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polis, ‘Rüşvet’ ve ‘Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu’na muhalefet’ suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

EHLİYET SINAVLARINA ADAYIN YERİNE BAŞKASINI SOKTULAR

Gazeteci Murat Ağırel, ehliyet sınavlarına para karşılığında gerçek aday yerine adaya benzeyen kişilerin sokulduğu 'joker' sistemini deşifre etti. 2018'de tespit edilen sistemle yüzlerce kişi ehliyet aldı.

YENİÇAĞ EKONOMİ

FETÖ SORUŞTURMASINDA EL KOYULMUŞTU: 22 YILLIK TÜRK ŞİRKET SATIŞA ÇIKIYOR

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt’ın satışına ilişkin ihale sürecini başlattı. Sürat Sigorta’nın yüzde 100 payları için 455 bin lira, Kaynak Kağıt için ise 150 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

YENİ FİYATLAR AÇIKLANDI: OKUL KANTİNLERİNDE BİR TOST BİR AYRAN NE KADAR?

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İstanbul’daki okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu.

ÇİFTÇİ VE ESNAF KAN AĞLIYOR: MAZOT 90 LİRA, DOMATES PARA ETMİYOR

YENİ Parti Isparta Örgütü, ilçe ziyaretleri kapsamında Atabey ilçesinde vatandaşlar ve pazar esnafı ile bir araya geldi. Isparta pazar esnafı, artan üretim maliyetlerine rağmen ürünlerini satmakta zorlandıklarını dile getirdi

YENİÇAĞ DÜNYA

12 ÜLKE İSRAİLLE TİCARETİ YASAKLADI

Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ticaretine yasak getireceklerini duyurdu.

YILLARCA KİMLİĞİNİ GİZLEDİ, ŞİMDİ KONUŞTU: EPSTEİN DOSYASINDA ŞOKE EDEN İTİRAF

Jeffrey Epstein dosyasında yıllardır kimliğini gizleyen Julia Molchanova, sessizliğini bozdu. Eğitim ve kariyer vaadiyle başlayan ilişkinin cinsel istismar, psikolojik kontrol ve ekonomik manipülasyona dönüştüğünü öne süren Molchanova, 72,5 milyon dolarlık davada “Jane Doe” olduğunu açıkladı.

SON ANKETTE NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak olan seçimlere hazırlık devam ederken, Başbakan Netanyahu'nun partisi kan kaybetmeye devam ediyor. Son anketlerde Netanyahu'ya soğuk duş...

YENİÇAĞ SPOR

GALATASARAY'IN SPORTİNG MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU: 3 YILDIZ EKSİK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını Sporting karşısında verecek. Sarı kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu.

ANTALYASPOR'DA BÜLENT KORKMAZ DÖNEMİ SONA ERDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORTİNG'E KARŞI CİMBOM'A ŞANS TANIMADILAR AMA OKAN'IN BİR KOZU VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting ile karşılaşacak olan Galatasaray için bahis oranları belli oldu.

PERİ MASALI BALLON D'OR 2026'YA TAŞINDI: EN İYİ KULÜP ÖDÜLÜNE SÜRPRİZ ADAY

Ballon d'Or 2026'da sezonun en iyi erkek kulübü ödülü için adaylar belli oldu. PSG, Arsenal ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin bulunduğu 5 takımlık listeye damga vuran ekip ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Manchester City ve Inter'i mağlup ederek peri masalı yazan Bodo/Glimt oldu.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: TÜRKİYE’NİN SIFIRLANMASI

ktidarın köprüleri ve yolları satma kararı alması üzerine sosyal medyada, "Ama yol yabdı" söylemine gönderme yapılarak, "Ama yol saddı" ifadesi kullanılıyor. Tabii Demirel ve Özal'ın yaptırdığı köprülerin de satışa çıkarılması ayrı bir çerçevede değerlendiriliyor.

"Köprüler yaptırdım gelip geçmeye" türküsünü de artık "Köprüler yaptırdılar, alıp satmaya" diye söylemek mümkün... Türkünün devamında, "Boşa kostaklanma kostak değilsin karam, değilsin; karam aman aman değilsin karam" deniliyor.