Kaynak: ANKA

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında 6 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Davaya ilişkin savcılık makamının hazırladığı iddianamenin, 8 ayın sonunda mahkemeye sunulduğu bildirildi.

8 aydır iddianamenin yazılmaması nedeniyle konunun sık sık gündeme geldiği dava sürecine ilişkin olarak savcılık makamının hazırladığı iddianamenin mahkemeye sunulduğu duyuruldu.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA: HUKUKA AYKIRI

Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında hazırlanan iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından Soyer'in avukatları açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu iddianamedeki iddiaların da önceki iddialar gibi maddi gerçeği yansıtmadığı, hukuka aykırı olduğu apaçık ortadadır. Bu nedenle artık bu haksız tutukluluğa son verilmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, iddianamede Soyer hakkında bir paragraflık bölüm bulunduğu belirtilerek, Soyer’in kooperatifleşmeye yönelik açıklamalarının, kooperatiflerde işlendiği iddia edilen zimmet suçuna yardım kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Avukatlar, suçlamaların hukuka aykırı olduğunu savunarak, Soyer’in tahliyesini talep etti.

'MADDİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tunç Soyer 1 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Tutukluluk kararı ve hakkındaki suçların tümünün haksız ve hukuk dışı olduğu açıkça ortaya çıkınca Sayın Soyer için tahliye kararı verildi. Ancak özgürlüğüne kavuşmasını engellemek için aynı iddiaları başka bir niteleme ile yeniden soruşturma konusu yaptılar ve 30 Aralık 2025 tarihinde Tunç Başkan yedek tutuklama olarak yeniden tutuklandı. Ardından aynı dosyadan ayrılan başka bir dosyayla yedeğin yedeği tutuklama yapıldı. 30 Aralık 2025 tarihinden bu yana yapılan tüm araştırmalar, dosyaya giren tüm belgeler Sayın Soyer’in suçsuzluğunu, masumiyetini tekrar tekrar kanıtladı. Buna rağmen aylardır iddianame yazılmadı.

Nihayet bugün savcılık makamı iddianamesini düzenledi ve mahkemeye sundu. Bugün mahkemeye sunulan iddianame yapılan haksızlığın açıkça kabulüdür. İddianamede, Tunç Soyer hakkında sadece bir paragraf bulunmaktadır. 11 satırlık bu paragrafta Tunç Soyer’in tüm İzmir’e 'kooperatifleşin, güvenli konutlarda yaşayın' demesi; kooperatiflerde iddia edilen zimmet suçuna yardım olarak değerlendirilmiştir. Bu iddianamedeki iddiaların da önceki iddialar gibi maddi gerçeği yansıtmadığı, hukuka aykırı olduğu apaçık ortadadır. Bu nedenle artık bu haksız tutukluluğa son verilmesini talep ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Kooperatif davası ile ilgili iddianame 1 yıldan uzun bir süre sonra hazırlandı.