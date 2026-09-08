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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı A.A., eski Asayiş Şube Müdürü O.Ö., Başkomiser E.K. ve polis memuru S.C.‘nin hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı iddiasıyla Temmuz 2024 tarihinde soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ayhan Bora Kaplan ile 4 polis hakkında 'Rüşvet' ve 'Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu’na muhalefet' suçlarından iddianame düzenlenerek dava açıldı.

SAVCIDAN BERAAT TALEBİ

Sanıkların Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar S.C., E.K., A.A. ve O.Ö. ile suç örgütü davası kapsamında tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan ve taraf avukatları katılım gösterdi.

Esas hakkındaki mütalaasını duyuran savcı, sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri ile ilgili kesin ve yeterli delil bulunmadığını ifade ederek, tüm sanıkların beraatına karar verilmesin istedi. Sanıklar, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek beraatlarını talep etti.

Sanık ve avukatlarının beyanlarından sonra kararını duyuran mahkeme heyeti, Ayhan Bora Kaplan ve diğer 4 sanığın üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatına karar verdi.