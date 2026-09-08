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Kaynak: AA

Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ticaretine yasak getireceklerini duyurdu.

Yayımlanan ortak bildiride, yerleşim alanlarının genişletilmesi faaliyetlerine derhal son verilmesi çağrısında bulunulurken, İngiltere hükümeti eş zamanlı olarak kendi Orta Doğu politikasında köklü değişiklikler içeren yeni bir yaptırım paketini kamuoyuyla paylaştı.

İNGİLTERE'DEN İSRAİL ELEŞTİRİSİ

Ortak kararın ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Avam Kamarası'nda milletvekillerine hitap ederek hükümetin yeni yaklaşımını açıkladı. Miliband, İngiltere'nin resmi duruşunda bir güncellemeye gidildiğini belirterek, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerinin "hukuka aykırı" olduğunu ve bölgedeki uygulamaların hükümet tarafından "soykırım" olarak kabul edildiğini bildirdi.

TİCARET, REKLAM VE FİNANSMAN YASAKLARI

Açıklanan yeni yaptırım paketi kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden İngiltere'ye yapılacak tüm mal ithalatı durduruldu.

Düzenleme ile birlikte bu yerleşim birimlerinin İngiltere genelindeki reklam faaliyetleri de yasaklandı. Ayrıca, finans ve inşaat sektörleri başta olmak üzere, söz konusu yerleşimlerin genişlemesine katkıda bulunduğu tespit edilen tüm şirket ve şahısların tam kapsamlı İngiliz yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

SİLAH İHRACATINDA "ÇİFTE KİLİT" DÖNEMİ

Dışişleri Bakanı Miliband, Gazze operasyonlarında kullanıldığı tespit edilen 30'dan fazla silah lisansının halihazırda askıya alındığını hatırlatarak, askeri kısıtlamaların genişletildiğini duyurdu. İsrail'in işgaline katkı sağlayabilecek tüm silah ve ihracat lisans başvurularının kesin olarak reddedileceğini belirten Miliband, bu yeni uygulamayı "çifte kilit" sistemi olarak adlandırdı. Karar kapsamında yürürlüğe giren silah ambargosunun, işgal durumu sona erene dek aktif kalacağı vurgulandı.

GAZZE'DEKİ İNSANİ TABLO

Avam Kamarası'ndaki konuşmasında Gazze'de yaşanan insani krize de geniş yer ayıran Milband, bölgedeki ağır bilançoyu meclis gündemine taşıdı. Miliband, bölgede 20 bini çocuk olmak üzere 70 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve Gazze'deki temel altyapının yüzde 60 oranında tamamen yıkıldığını kaydetti.