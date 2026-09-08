Altın fiyatlarındaki ani yükseliş, geçtiğimiz hafta yerini düşüş trendine bırakmıştı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı)
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Yatırımcılar 8 Eylül Salı sabahı gram, çeyrek, tam ve yarım altın ne kadar oldu? sorusunu soruyor.Aykut Metehan
Yeni haftayla birlikte altında sınırlı yükselişler görülmeye başlandı.
Gram altın 6 bin 918 lira seviyelerinden işlem görüyor.
İşte 8 Eylül 2026 Salı günü güncel altın fiyatları (07.40)
Ons Altın: 4 bin 432 dolar
Gram altın
Alış: 6 bin 920 lira
Satış: 6 bin 921 lira
Çeyrek altın
Alış: 11 bin 131 lira
Satış: 11 bin 277 lira
Yarım altın
Alış: 22 bin 290 lira
Satış: 22 bin 533 lira
Tam altın
Alış: 43 bin 614 lira
Satış: 44 bin 473 lira
Cumhuriyet altın
Alış: 44 bin 368 lira
Satış:44 bin 893 lira
22 ayar bilezik
Alış: 6 bin 277 lira
Satış:6 bin 286 lira
14 ayar gram altın
Alış: 3 bin 750 lira
Satış: 4 bin 980 lira
18 ayar gram altın
Alış: 5 bin 50 lira
Satış: 5 bin 51 lira
22 ayar gram altın
Alış: 6 bin 238 lira
Satış: 6 bin 459 lira