Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı)

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Yatırımcılar 8 Eylül Salı sabahı gram, çeyrek, tam ve yarım altın ne kadar oldu? sorusunu soruyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 1

Altın fiyatlarındaki ani yükseliş, geçtiğimiz hafta yerini düşüş trendine bırakmıştı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 2

Yeni haftayla birlikte altında sınırlı yükselişler görülmeye başlandı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 3

Gram altın 6 bin 918 lira seviyelerinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 4

İşte 8 Eylül 2026 Salı günü güncel altın fiyatları (07.40)

4 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 5

Ons Altın: 4 bin 432 dolar

5 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 6

Gram altın
Alış: 6 bin 920 lira
Satış: 6 bin 921 lira

6 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 7

Çeyrek altın
Alış: 11 bin 131 lira
Satış: 11 bin 277 lira

7 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 8

Yarım altın
Alış: 22 bin 290 lira
Satış: 22 bin 533 lira

8 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 9

Tam altın
Alış: 43 bin 614 lira
Satış: 44 bin 473 lira

9 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 10

Cumhuriyet altın
Alış: 44 bin 368 lira
Satış:44 bin 893 lira

10 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 11

22 ayar bilezik
Alış: 6 bin 277 lira
Satış:6 bin 286 lira

11 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 12

14 ayar gram altın
Alış: 3 bin 750 lira
Satış: 4 bin 980 lira

12 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 13

18 ayar gram altın
Alış: 5 bin 50 lira
Satış: 5 bin 51 lira

13 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül Salı) - Resim: 14

22 ayar gram altın
Alış: 6 bin 238 lira
Satış: 6 bin 459 lira

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