Portekiz ekibinin sahasındaki üstün performansı sebebiyle net favori gösterildiği mücadelede, teknik direktör Okan Buruk geçmişteki tarihi zaferini tekrarlamayı hedefliyor.
Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting ile karşılaşacak olan Galatasaray için bahis oranları belli oldu.Haber Merkezi
Devler Ligi maratonunun ilk haftasında oynanacak Sporting - Galatasaray mücadelesi öncesi uluslararası bahis büroları oranları ilan etti.
Ev sahibi Sporting'in galibiyetine 1.72 oran verilerek Portekiz temsilcisi maçın açık ara favorisi konumuna getirildi.
Temsilcimiz Galatasaray’ın galibiyetine 3.74 oran tanımlanırken, eşitlik ihtimali ise 3.00 olarak oranlara yansıdı.
SPORTİNG'İN İÇ SAHA KARNESİ KORKUTUYOR
Sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek olan Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde kendi taraftarı önünde sergilediği etkileyici grafikle öne çıkıyor.
Portekiz ekibinin Devler Ligi'nde evinde çıktığı son karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şu şekilde:
Sporting 4-1 Kairat
Sporting 2-1 Marsilya
Sporting 3-0 Club Brugge
Sporting 2-1 PSG
Sporting 5-0 Bodo/Glimt
Sporting 0-1 Arsenal
OKAN BURUK 2020'DEKİ ZAFERİ TEKRARLAMA PEŞİNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibine yabancı bir isim değil.
Buruk, Başakşehir'in başında olduğu 2020 yılında UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Sporting'i uzatmalara giden maçta 4-1 mağlup ederek turu geçen taraf olmuştu.
Deneyimli teknik adam, bu kez Galatasaray'ın başında Portekiz deplasmanından zaferle dönmeyi amaçlıyor.