Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var

Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting ile karşılaşacak olan Galatasaray için bahis oranları belli oldu.

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 1

Portekiz ekibinin sahasındaki üstün performansı sebebiyle net favori gösterildiği mücadelede, teknik direktör Okan Buruk geçmişteki tarihi zaferini tekrarlamayı hedefliyor.

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 2

Devler Ligi maratonunun ilk haftasında oynanacak Sporting - Galatasaray mücadelesi öncesi uluslararası bahis büroları oranları ilan etti.

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 3

Ev sahibi Sporting'in galibiyetine 1.72 oran verilerek Portekiz temsilcisi maçın açık ara favorisi konumuna getirildi.

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 4

Temsilcimiz Galatasaray’ın galibiyetine 3.74 oran tanımlanırken, eşitlik ihtimali ise 3.00 olarak oranlara yansıdı.

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 5

SPORTİNG'İN İÇ SAHA KARNESİ KORKUTUYOR

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 6

Sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek olan Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde kendi taraftarı önünde sergilediği etkileyici grafikle öne çıkıyor.

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 7

Portekiz ekibinin Devler Ligi'nde evinde çıktığı son karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 8

Sporting 4-1 Kairat
Sporting 2-1 Marsilya
Sporting 3-0 Club Brugge
Sporting 2-1 PSG
Sporting 5-0 Bodo/Glimt
Sporting 0-1 Arsenal

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 9

OKAN BURUK 2020'DEKİ ZAFERİ TEKRARLAMA PEŞİNDE

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 10

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibine yabancı bir isim değil.

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 11

Buruk, Başakşehir'in başında olduğu 2020 yılında UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Sporting'i uzatmalara giden maçta 4-1 mağlup ederek turu geçen taraf olmuştu.

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Sporting'e karşı Cimbom'a şans tanımadılar ama Okan'ın bir planı var - Resim: 12

Deneyimli teknik adam, bu kez Galatasaray'ın başında Portekiz deplasmanından zaferle dönmeyi amaçlıyor.

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