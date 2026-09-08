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Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından CHP, başkan vekilliği seçimlerini kazanmış ancak mahkeme seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bugün gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimlerinde Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.

CHP-YENİ PARTİ GRUBUNDAN 2 OY AK PARTİ'YE KAYDI

Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliği seçimini AK Parti kazandı. AK Parti’nin adayı dördüncü oylamada 23 oy aldı. CHP-Yeni Parti, 19 oyda kaldı. Seçimlere 21-21 eşit üye sayısıyla girildi. CHP-Yeni Parti blokundan iki üyenin AK Parti’ye oy verdiği anlaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş2ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimlerini CHP kazanmıştı. Ancak AK Parti'nin seçime itiraz etmesiyle birlikte seçimlerin yenilenmesine karar veirldi. 2 seçim arasında 2 CHP'li meclis üyesi tutuklandı, 4 CHP'li meclis üyesi ise AK Parti'ye geçti. Bu gelişmelerle birlikte seçim öncesi 27 üyesi bulunan CHP-YENİ Parti grubu 21 üyeye düşerken, 17 olan AK Parti-MHP grubu ise 21 üyeye çıkmıştı.

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