Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yeni fiyatlar açıklandı: Okul kantinlerinde bir tost bir ayran ne kadar?

Yeni fiyatlar açıklandı: Okul kantinlerinde bir tost bir ayran ne kadar?

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İstanbul’daki okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Yeni fiyatlar açıklandı: Okul kantinlerinde bir tost bir ayran ne kadar? - Resim: 1

Okullarda yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kantin fiyatları açıklandı. Tost ve ayran 130 TL, tavuk dönerin 145 TL'ye satılacağı öğrenildi.

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Yeni fiyatlar açıklandı: Okul kantinlerinde bir tost bir ayran ne kadar? - Resim: 2

Dört çeşit tabldot yemeğin fiyatı 285 lira olacak.

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Yeni fiyatlar açıklandı: Okul kantinlerinde bir tost bir ayran ne kadar? - Resim: 3

Yeni tarifeye göre geçen yıl 90 liradan satılan tostun ayranla birlikte fiyatı 130 lira olarak belirlendi. Kantinlerde simit 30 liradan, açma ve poğaça ise 35 liradan satılacak.

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Yeni fiyatlar açıklandı: Okul kantinlerinde bir tost bir ayran ne kadar? - Resim: 4

Tavuk dönerin fiyatı 145 lira olurken yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satılacak.

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Yeni fiyatlar açıklandı: Okul kantinlerinde bir tost bir ayran ne kadar? - Resim: 5

Okullardaki tabldot yemeklerin yeni dönem fiyatları da açıklandı. Buna göre üç çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olacak.

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