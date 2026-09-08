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Cemil Tugay'ın her geçen gün AK Parti'ye geçişi daha da sıcak konuşulmaya devam ediyor. Hem iktidara yakın basın hem de İzmir'deki yerel medya; Cemil Tugay'ın hamlelerini okuyor.

Son olarak İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

Kartal'ın aktardığına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu akşam Tarihi Havagazı Fabrikası’nda İzmir’in kurtuluşuna dair düzenleyeceği geleneksel 9 Eylül Resepsiyonu, tarihte ilk defa ‘alkolsüz’ olacak.

Cemil Tugay'ın geleneksel olarak alkollü olarak gerçekleştirilen bu resepsiyonu, tam da AK Parti'ye geçişinin konuşulduğu sıralarda alkolsüz gerçekleştirmesi İzmir medyasının ve kamuoyunun dikkatini çekti.

Bu hamle "Tugay AK Parti'ye geçeceği için respsiyonu alkolsüz yaptı" yorumlarını beraberinde getirdi.