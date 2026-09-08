Ehliyet sınavlarına adayın yerine başkasını soktular

“Üzerinden kimin kimliği çıkıyor dersiniz?

Mahsun Kıpçak’ın.

Ama dosya açıldıkça görülüyor ki mesele iki kişi değilmiş. Daha ilginci mesele birkaç sahte kimlik de değilmiş.

Savcılığa göre ortada yıllara ve illere yayılan bir organizasyon var.”