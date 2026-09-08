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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu duyuruldu. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Sporting CP maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas düdük çalacak.

SPORTING'LE İLK RANDEVU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI 9 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle gerçekleştirdiği 9 Avrupa kupası maçının 3'ünden galip ayrıldı.

Aslanlar, 2008 senesindeki Benfica maçıyla başlayan süreçte Portekiz temsilcileriyle 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 kez karşı karşıya geldi. Sporting, daha önce Benfica (5), Braga (2) ve Porto (2) ile mücadele eden Galatasaray'ın 4. Portekizli rakibi olacak.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

OKAN BURUK, BAŞAKŞEHİR'LE 4-1 YENDİ

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2019-20 sezonunda Başakşehir ile karşı karşıya gelen Sporting, sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında İstanbul'da 4-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı. O maçta Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğunda Okan Buruk bulunuyordu.