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YENİÇAĞ – 30 Temmuz 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE OPERASYON: ERDAL BEŞİKÇİOĞLU GÖZALTINA ALINDI

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 52'si gözaltına alındı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN TUNCAY SONEL'İN ŞOKE EDEN TAPU KAYITLARI

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in adına kayıtlı onlarca gayrimenkul ve araç tescili bulunduğu ortaya çıktı. Yirmiden fazla iş yerinin tek günde adına tescillendiği ve taşınmazların rantı yüksek yerlerde olması dikkat çekti.

MHP'DEN İMRALI AÇILIMINA HALKI İKNA HAMLESİ

MHP’li Feti Yıldız’ın "Terör kaynakları artık millete harcanacak" çıkışı, Cumhur İttifakı’nın İmralı açılımına halkı ikna hamlesi olarak değerlendirildi. İktidar ortağı, geçim krizinin faturasını teröre keserek yeni süreci "sosyal refah" söylemiyle meşrulaştırmaya çalışıyor.

FATİH ALTAYLI VE TİMUR SOYKAN 'FİGÜRAN' SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞRILDI

CHP'nin İstanbul'da düzenlenen rozet takma etkinliğinde figüranların yer aldığı haberlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı.

DEDETAŞ’TAN GÖZALTI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, gözaltı sonrası açıklama yaptı.

YAZAR YENİÇAĞ

ESFENDER KORKMAZ YAZDI: KÜRESELLEŞME DEMOKRASİYE YARAMADI

Demokrasi ve yoksullaşan halkın durumu, sosyal politikalarla da iyileştirilebilir. Ancak bu durumda siyasi liderler oy düzeneği kuramazlar. Zira halk sosyal politikaları devletin doğal bir görevi olarak görüyor. Kötü niyetli siyasi liderler ise popülizm yoluyla oy düzeneği kuruyorlar.

DÜNYA YENİÇAĞ

ALMANYA'DA VİZE VE OTURUM İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Almanya'da iltica, vize ve oturum başvurularında yapay zeka destekli karar ve inceleme süreçlerinin önü açılıyor. Federal hükümetin onayladığı yasa tasarısı, artan başvuru yükünü hafifletmeyi, personel eksikliğini gidermeyi ve işlemleri daha hızlı sonuçlandırmayı hedefliyor.

ABD HAVALİMANLARINDA "VİZE" ALARMI: ICE AJANLARI OPERASYON BAŞLATTI

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları, vize süresi dolan göçmenleri yakalamak amacıyla havalimanı terminallerinde devriye gezmeye başladı. TSA verilerinin kullanıldığı iç hat operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AB, POLONYA'NIN HAVA SAHASINI İHLAL EDEN RUSYA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Polonya hava sahasının ihlal edilmesine tepki göstererek, bu durumun tüm Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

İRAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUKLARI GEREKÇESİYLE 15 KİŞİYE GÖZALTI

İran'da terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

EKONOMİ YENİÇAĞ

KAPALIÇARŞI'DA GRAM VE ÇEYREK ALTIN ALARMI: DÜĞÜN SEZONUNDA SON 45 YILIN DURGUNLUĞU

YENİÇAĞ olarak tarihi Kapalıçarşı’da mikrofon uzattığımız kuyumcular ve vatandaşlar, altının halen "vazgeçilmez bir yatırım aracı" olduğu konusunda hemfikir. Ancak yükselen fiyatlar, düşen alım gücü ve küresel belirsizlikler nedeniyle çarşıda düğün sezonuna rağmen durgunluk hakim.

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARINDA YENİ ZİRVE

Emlakjet ve Endeksa’nın Haziran 2026 verileri, üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı 15 ildeki kira tablosunu gözler önüne serdi. Artan barınma maliyetleri ve kısıtlı bütçeler 1+1 dairelere olan talebi zirvede tutarken; İstanbul kira fiyatlarında ilk sırada yer aldı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında 2 milyar 116 milyon dolar arttı. Artışta altın rezervlerindeki güçlü yükseliş belirleyici oldu.

TARIMDA KORKUTAN ÇÖZÜLME: 452 BİN ÇİFTÇİ SİSTEMİ TERK ETTİ, ÇOCUKLAR ÇAMURUN İÇİNDE BÜYÜYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda mevsimlik tarım işçileri ile çiftçilerin derinleşen sorunlarına dikkat çekerek, çıkarılan genelgelerin sahada uygulanmadığını ve sektördeki istihdamın hızla eridiğini belirtti.

SPOR YENİÇAĞ

ACUN ILICALI REKOR TRANSFERİ İSTANBUL'A GETİRİYOR: FENERBAHÇE'NİN KABUSU OLMUŞTU

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kulüp tarihine geçecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi rekor bonservis bedeliyle Olympiakos'tan Fenerbahçelilerin yakından tanıdığı Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'i kadrosuna katıyor.

FENERBAHÇE'NİN TUR ATLAMASININ ARDINDAN UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'yi eleyerek yoluna devam eden Fenerbahçe, Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin Polonya deplasmanında aldığı beraberliğin ardından gözler güncellenen ülke puanı tablosuna çevrildi.,